В Греции рассказали, как будут принимать гостей, россиян пока не ждут

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. По информации представительства Греческой национальной туристической организации (ГНТО) в России, круглогодичные отели открываются с 1 июня, сезонные гостиницы и курорты – с 15 июня, По информации представительства Греческой национальной туристической организации (ГНТО) в России, круглогодичные отели открываются с 1 июня, сезонные гостиницы и курорты – с 15 июня, сообщает АТОР.

Во всех гостиницах должен работать дежурный врач, знакомый с инструкциями по проверке гостей, у которых будет заподозрен коронавирус. Отели должны сохранять информацию о сотрудниках и постояльцах в специальном журнале, чтобы связаться с ними, если вирус будет выявлен после отъезда. Необходимо избегать очередей на регистрацию и расположить мебель в лобби так, чтобы клиенты могли соблюдать дистанцию в два метра. Рекомендуется онлайн регистрация заездов.

Увеличено время между выездом и заселением гостей: регистрация отъезда до 11:00, регистрация заезда с 15:00. Это нужно для того, чтобы тщательно очистить, продезинфицировать и проветрить комнату.

Ежедневную смену простыней, наволочек и полотенец рекомендуется проводить только по требованию гостей. Из номеров удалены дополнительные предметы (подушки, постельное белье, меню, журналы). Пульты управления телевизором и кондиционером будут в одноразовых чехлах. В каждой комнате рекомендовано разместить антисептические гели.

Что касается питания, то форматы "а ля карт", открытый буфет, залы для завтрака и бары (крытый и открытый) будут сохранены. Однако раздачей блюд там, где это необходимо по "антивирусным" протоколам, будет заниматься персонал. Столы и стулья расставят согласно требованиям социальной дистанции.

В отелях запрещается использование бассейнов в закрытых помещениях, работать могут только открытые. Число их посетителей рассчитывается исходя из того, что на каждого купающегося должно приходиться не менее пяти квадратных метров воды.