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Туризм
2020-06-01T14:15
https://ria.ru/20200601/1572289663.html
В Греции рассказали, как будут принимать гостей, россиян пока не ждут
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РИА Новости

В Греции рассказали, как будут принимать гостей, россиян пока не ждут

14:15 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы на пляже Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу
Туристы на пляже Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. По информации представительства Греческой национальной туристической организации (ГНТО) в России, круглогодичные отели открываются с 1 июня, сезонные гостиницы и курорты – с 15 июня, сообщает АТОР.
Во всех гостиницах должен работать дежурный врач, знакомый с инструкциями по проверке гостей, у которых будет заподозрен коронавирус. Отели должны сохранять информацию о сотрудниках и постояльцах в специальном журнале, чтобы связаться с ними, если вирус будет выявлен после отъезда. Необходимо избегать очередей на регистрацию и расположить мебель в лобби так, чтобы клиенты могли соблюдать дистанцию в два метра. Рекомендуется онлайн регистрация заездов.
Увеличено время между выездом и заселением гостей: регистрация отъезда до 11:00, регистрация заезда с 15:00. Это нужно для того, чтобы тщательно очистить, продезинфицировать и проветрить комнату.
Ежедневную смену простыней, наволочек и полотенец рекомендуется проводить только по требованию гостей. Из номеров удалены дополнительные предметы (подушки, постельное белье, меню, журналы). Пульты управления телевизором и кондиционером будут в одноразовых чехлах. В каждой комнате рекомендовано разместить антисептические гели.
Что касается питания, то форматы "а ля карт", открытый буфет, залы для завтрака и бары (крытый и открытый) будут сохранены. Однако раздачей блюд там, где это необходимо по "антивирусным" протоколам, будет заниматься персонал. Столы и стулья расставят согласно требованиям социальной дистанции.
В отелях запрещается использование бассейнов в закрытых помещениях, работать могут только открытые. Число их посетителей рассчитывается исходя из того, что на каждого купающегося должно приходиться не менее пяти квадратных метров воды.
Расстояние между шезлонгами и зонтами не должно быть менее двух метров. На пляже лежаки должны стоять не менее, чем в трех метрах друг от друга. Гостям не рекомендуется размещать полотенца или пляжные коврики между зонтиками.
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