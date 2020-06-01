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2020-06-01T19:49
https://ria.ru/20200601/1572289615.html
В Северо-Крымском канале нашли тело пропавшей девочки
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РИА Новости

В Северо-Крымском канале нашли тело пропавшей девочки

13:35 01.06.2020 (обновлено: 19:49 01.06.2020)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Тело шестилетней девочки, пропавшей накануне в Ленинском районе Крыма, найдено водолазами в Северо-Крымском канале, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
Ранее сообщалось, что в районе Северо-Крымского канала, возле поселка Ленино, в Крыму потерялась девочка 2014 года рождения. Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка, ход расследования взят прокуратурой республики на особый контроль. На утро понедельника ребенка искали более ста человек, поиски велись в районе участка Северо-Крымского канала, наполненного водой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
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"Водолазы нашли тело девочки в канале, примерно в 800 метрах от места, где она была ранее", — отметили в МЧС региона.
Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия, уточнили в пресс-службе СУ СК по региону.
Прокуратура Крыма изучит действия органов профилактики и родителей пропавшей девочки и даст им оценку, говорится на сайте надзорного ведомства. На месте происшествия находятся прокурор республики Олег Камшилов и его заместитель Владимир Кузнецов.
Ранее в пресс-службе крымского СК сообщили об обстоятельствах, предшествовавших пропаже ребенка. Днем 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые занялись распитием алкоголя и оставили ребенка без присмотра. Позднее об исчезновении внучки в правоохранительные органы сообщила ее бабушка.
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Олег КамшиловСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымПроисшествия
Популярные комментарии
Как ты платишь за интернет, если денег нет на еду?) Если нет работы, можно стать на биржу. Подхалтурить, на крайний случай. Работа для мужика всегда и везде есть. Сдаётся мне, ты просто наглый мошенник, который не хочет работать.
1 июня, 14:28
vvtucka4
1820014
Как с таким отцом-рыбаком ребенка отпускать? Ужас.
1 июня, 15:59
НЛНаталья Лобова
900300
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