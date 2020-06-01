В Москве выросла загруженность платных парковок

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Загруженность платных парковок выросла еще на 6% по сравнению с началом мая, сообщает администратор московского парковочного пространства.

"Средняя загрузка платных парковок на столичных улицах возросла во второй половине мае. Автомобилисты парковались на 6% чаще по сравнению с началом месяца. Наибольший рост загруженности парковок отмечается в пределах Бульварного кольца – на 8%, а также в зоне от Садового до Третьего транспортного колец – на 7%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие показатели говорят о том, что все больше людей выезжают в город в связи с возобновлением деловой активности. Об этом также свидетельствуют данные, которые публиковались двумя неделями ранее – на 11% увеличилось количество парковочных сессий по сравнению с первой половиной мая.

"Хотя город постепенно начинает возвращаться к прежнему темпу жизни, мы просим москвичей по возможности оставаться дома. И напоминаем, что если у вас есть необходимость поехать на автомобиле, нужно оформить цифровой пропуск. Получить его можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону справочной службы правительства Москвы . Для поездок на личном или служебном автомобиле к пропуску обязательно должен быть привязан госномер авто", – сообщается в материале.