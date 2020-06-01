В Москве выросла загруженность платных парковок

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Загруженность платных парковок выросла еще на 6% по сравнению с началом мая, сообщает администратор московского парковочного пространства.
"Средняя загрузка платных парковок на столичных улицах возросла во второй половине мае. Автомобилисты парковались на 6% чаще по сравнению с началом месяца. Наибольший рост загруженности парковок отмечается в пределах Бульварного кольца – на 8%, а также в зоне от Садового до Третьего транспортного колец – на 7%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие показатели говорят о том, что все больше людей выезжают в город в связи с возобновлением деловой активности. Об этом также свидетельствуют данные, которые публиковались двумя неделями ранее – на 11% увеличилось количество парковочных сессий по сравнению с первой половиной мая.
"Хотя город постепенно начинает возвращаться к прежнему темпу жизни, мы просим москвичей по возможности оставаться дома. И напоминаем, что если у вас есть необходимость поехать на автомобиле, нужно оформить цифровой пропуск. Получить его можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону справочной службы правительства Москвы. Для поездок на личном или служебном автомобиле к пропуску обязательно должен быть привязан госномер авто", – сообщается в материале.
Уточняется, что все обращения по вопросам парковочного пространства продолжают рассматриваться в установленные сроки. Уже возобновили работу два сервисных центра "Московский транспорт" - на улице 1905 года и на Старой Басманной. Можно подать обращения и дистанционно, с помощью Единого транспортного портала transport.mos.ru. Также, если возникли вопросы по теме платных парковок Москвы, консультацию можно получить по телефону. Номер "горячей линии" "Московского транспорта": 8 (495) 539-54-54 или короткий номер 3210 для звонков с мобильного.
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