Мишустин заявил о нехватке средств защиты для медиков в регионах

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов оценить запасы средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков и при необходимости докупить их, направив заявку в Минпромторг.
"По поступающей информации, в регионах ситуация с наличием СИЗ в медучреждениях разная, то есть есть потребности для медработников. В этой связи прошу руководителей субъектов Российской Федерации оценить потребности и имеющиеся запасы средств индивидуальной защиты и при необходимости, соответственно, осуществить их закупку, направив заявку в Минпромторг", - сказал он в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.
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