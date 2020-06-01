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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:43
https://ria.ru/20200601/1572289347.html
Мишустин заявил о нехватке средств защиты для медиков в регионах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

Мишустин заявил о нехватке средств защиты для медиков в регионах

13:33 01.06.2020 (обновлено: 13:43 01.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов оценить запасы средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков и при необходимости докупить их, направив заявку в Минпромторг.
"По поступающей информации, в регионах ситуация с наличием СИЗ в медучреждениях разная, то есть есть потребности для медработников. В этой связи прошу руководителей субъектов Российской Федерации оценить потребности и имеющиеся запасы средств индивидуальной защиты и при необходимости, соответственно, осуществить их закупку, направив заявку в Минпромторг", - сказал он в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинОбщество
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