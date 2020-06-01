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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:33
https://ria.ru/20200601/1572289313.html
В Москве провели более 195 тысяч профилактических бесед по коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857799_0:286:3005:1976_1036x0_80_0_0_89714dd5501feb90df1eb9fb9cc941bb.jpg
РИА Новости

В Москве провели более 195 тысяч профилактических бесед по коронавирусу

13:33 01.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере
Сотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 195 тысяч профилактических бесед проведено общественниками в Москве во время режима самоизоляции, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В ходе дежурств обеспечен мониторинг 586 общежитий, хостелов, гостиниц и иных средств размещения на предмет выяснения состояния социального климата в связи с введением ограничительных мер. За период действия ограничений представителями общественности проведено свыше 195,2 тысячи профилактических бесед с гражданами о необходимости исключения фактов нарушения режима самоизоляции и соблюдения введенных ограничений", - говорится в сообщении .
В сообщении уточняется, что общественники во взаимодействии с полицейскими и росгвардейцами участвуют в патрулировании улиц, парков и скверов, мест массового пребывания людей, а также объектов жилого сектора.
"Ежедневно в каждом муниципальном образовании города Москвы на дежурство выходит более 1000 народных дружинников и представителей советов общественных пунктов охраны порядка. Всего с начала действия режима повышенной готовности в проведении разъяснительной и профилактической работы было задействовано более 80 тысяч представителей общественности", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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