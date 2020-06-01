В Москве провели более 195 тысяч профилактических бесед по коронавирусу

Сотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере. Архивное фото

Сотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 195 тысяч профилактических бесед проведено общественниками в Более 195 тысяч профилактических бесед проведено общественниками в Москве во время режима самоизоляции, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В ходе дежурств обеспечен мониторинг 586 общежитий, хостелов, гостиниц и иных средств размещения на предмет выяснения состояния социального климата в связи с введением ограничительных мер. За период действия ограничений представителями общественности проведено свыше 195,2 тысячи профилактических бесед с гражданами о необходимости исключения фактов нарушения режима самоизоляции и соблюдения введенных ограничений", - говорится в сообщении .

В сообщении уточняется, что общественники во взаимодействии с полицейскими и росгвардейцами участвуют в патрулировании улиц, парков и скверов, мест массового пребывания людей, а также объектов жилого сектора.

"Ежедневно в каждом муниципальном образовании города Москвы на дежурство выходит более 1000 народных дружинников и представителей советов общественных пунктов охраны порядка. Всего с начала действия режима повышенной готовности в проведении разъяснительной и профилактической работы было задействовано более 80 тысяч представителей общественности", - отмечается в сообщении.