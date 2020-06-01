Правительство подготовит предложения по развитию санэпидслужбы

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину до 10 июня подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы РФ. Срок – до 10 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
Ответственным назначен Мишустин.
Кроме этого, Минздраву РФ до 10 июня поручено обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных с COVID-19, в федеральных и региональных медорганизациях, на случай возможного возобновления роста заболеваемости.
Также Минздраву необходимо обеспечить возобновление плановой работы федеральных и региональных медорганизаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению. Доклад об этом необходимо представить до 20 июня.
"Правительству РФ, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) Республики Крым, Краснодарского края, Ставропольского края, Московской области, Тульской области принять меры по созданию условий для полноценного функционирования федеральных государственных бюджетных учреждений, на базах которых осуществляется подготовка спортивных сборных команд РФ", - добавляется в сообщении.
Ответственными за это поручение, сроком исполнения которого было названо 30 мая, были назначены Мишустин и главы указанных регионов.