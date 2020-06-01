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2020-06-01T13:32
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Правительство подготовит предложения по развитию санэпидслужбы
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РИА Новости

Правительство подготовит предложения по развитию санэпидслужбы

13:32 01.06.2020
2439
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание правительства РФ . Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину до 10 июня подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы РФ. Срок – до 10 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
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Ответственным назначен Мишустин.
Кроме этого, Минздраву РФ до 10 июня поручено обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных с COVID-19, в федеральных и региональных медорганизациях, на случай возможного возобновления роста заболеваемости.
Также Минздраву необходимо обеспечить возобновление плановой работы федеральных и региональных медорганизаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению. Доклад об этом необходимо представить до 20 июня.
"Правительству РФ, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) Республики Крым, Краснодарского края, Ставропольского края, Московской области, Тульской области принять меры по созданию условий для полноценного функционирования федеральных государственных бюджетных учреждений, на базах которых осуществляется подготовка спортивных сборных команд РФ", - добавляется в сообщении.
Ответственными за это поручение, сроком исполнения которого было названо 30 мая, были назначены Мишустин и главы указанных регионов.
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РоссияМихаил МишустинМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Владимир ПутинМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайОбщество
Популярные комментарии
Путин поручил возобновить плановую медпомощь населению. Какую? Эвтаназию! Остальное не доступно с ценами и уровнем жизни.
1 июня, 14:06
Олег Жайворонок
1200303
Другими словами, путин признал, что по его разрешению основополагающие права и свободы граждан нарушались на протяжении трех месяцев. При этом он не издал ни одного указа, что как глава государства отказался исполнять обязанности по отношению к гражданам, а его обязанности: обеспечение и реализация прав и свобод человека и гражданина. Запомните это, запомните.
1 июня, 14:24
Недиман Непетрович
1101000
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