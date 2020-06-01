Правительство подготовит предложения по развитию санэпидслужбы

Также Минздраву необходимо обеспечить возобновление плановой работы федеральных и региональных медорганизаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению. Доклад об этом необходимо представить до 20 июня.