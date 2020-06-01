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Новости Подмосковья
2020-06-01T13:31
https://ria.ru/20200601/1572289108.html
Рейтинг: Подмосковье вошло в топ-3 регионов по работе здравоохранения
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1036x0_80_0_0_f5e214f208b32924a0af3d10941d8af9.jpg
РИА Новости

Рейтинг: Подмосковье вошло в топ-3 регионов по работе здравоохранения

13:31 01.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Московская область вошла в топ-3 регионов России, которые реализовали наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения в период пандемии, говорится в исследования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Рейтинг регионов, составленный ЭИСИ по данным за период 25-31 мая, в части мер по обеспечению эффективной работы здравоохранения учитывает такие показатели, как формирование запаса коечного фонда, создание и обеспечению работы лабораторного комплекса, формирование запаса лекарств.
В тройку лидеров рейтинга ЭИСИ по этому направлению вошли также Башкортостан и Забайкальский край.
Московская область отмечена за перепрофилирование медицинских учреждений, в том числе Одинцовской районной больницы в Никольском на 200 койко-мест с кислородом, формирование месячного запаса средств индивидуальной защиты медиков, организацию центров диагностики коронавируса и начало тестирования на антитела - к 15 июня предполагается делать до 20 тысяч тестов в сутки. Эксперты также учли развертывание на целом ряде предприятий, расположенных в области, дополнительного производства антисептиков и защитных масок.
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