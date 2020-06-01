Рейтинг: Подмосковье вошло в топ-3 регионов по работе здравоохранения

Рейтинг регионов, составленный ЭИСИ по данным за период 25-31 мая, в части мер по обеспечению эффективной работы здравоохранения учитывает такие показатели, как формирование запаса коечного фонда, создание и обеспечению работы лабораторного комплекса, формирование запаса лекарств.

В тройку лидеров рейтинга ЭИСИ по этому направлению вошли также Башкортостан и Забайкальский край.

Московская область отмечена за перепрофилирование медицинских учреждений, в том числе Одинцовской районной больницы в Никольском на 200 койко-мест с кислородом, формирование месячного запаса средств индивидуальной защиты медиков, организацию центров диагностики коронавируса и начало тестирования на антитела - к 15 июня предполагается делать до 20 тысяч тестов в сутки. Эксперты также учли развертывание на целом ряде предприятий, расположенных в области, дополнительного производства антисептиков и защитных масок.