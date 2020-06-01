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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:52
https://ria.ru/20200601/1572288960.html
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572194897_0:29:1501:873_1036x0_80_0_0_b6fad40bfeeda039e5c0af2bff817b7c.jpg
РИА Новости

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

13:30 01.06.2020 (обновлено: 13:52 01.06.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Медицинские маски. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.
"Появление на рынке большого количества российских масок в разы понизило розничные цены. Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей. И мы прогнозируем дальнейшее снижение цены", - сказал Мантуров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДенис МантуровЭкономика
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