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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:51
https://ria.ru/20200601/1572288918.html
Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572278520_0:123:2854:1728_1036x0_80_0_0_ac3e2b8e4f37f9fe824be92a93731f6d.jpg
РИА Новости

Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом

13:28 01.06.2020 (обновлено: 13:51 01.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо быть готовыми к любому развитию ситуации с распространением коронавируса.
"Прошу Министерство здравоохранения взять под особый контроль восстановление плановой работы медицинских организаций, включая федеральные, в том числе тех, которые были перепрофилированы для борьбы с коронавирусом. При этом мы продолжаем мониторить ситуацию с распространением инфекции. Подчеркну: мы должны быть готовы к любому развитию событий", - заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Премьер отметил, что удалось оперативно настроить российскую систему здравоохранения для борьбы с коронавирусом, в результате создан значительный резерв для лечения инфекционных больных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Вчера, 13:41Распространение нового коронавируса
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
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