Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом

"Прошу Министерство здравоохранения взять под особый контроль восстановление плановой работы медицинских организаций, включая федеральные, в том числе тех, которые были перепрофилированы для борьбы с коронавирусом. При этом мы продолжаем мониторить ситуацию с распространением инфекции. Подчеркну: мы должны быть готовы к любому развитию событий", - заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.