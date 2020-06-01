Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо быть готовыми к любому развитию ситуации с распространением коронавируса.
"Прошу Министерство здравоохранения взять под особый контроль восстановление плановой работы медицинских организаций, включая федеральные, в том числе тех, которые были перепрофилированы для борьбы с коронавирусом. При этом мы продолжаем мониторить ситуацию с распространением инфекции. Подчеркну: мы должны быть готовы к любому развитию событий", - заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Премьер отметил, что удалось оперативно настроить российскую систему здравоохранения для борьбы с коронавирусом, в результате создан значительный резерв для лечения инфекционных больных.
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