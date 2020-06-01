В Госдуме прокомментировали беспорядки в США

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Межнациональные конфликты в Соединенных Штатах Америки будут обостряться при любой власти и любом президенте по мере ухудшения экономической ситуации в стране, заявила РИА Новости член комитета Межнациональные конфликты в Соединенных Штатах Америки будут обостряться при любой власти и любом президенте по мере ухудшения экономической ситуации в стране, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина

Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов Райс при этом не привела.

По словам Паниной, обвинение России во вмешательстве в дела США стало своего рода условным рефлексом части американского политического класса, который проявляется в ситуациях, описываемых формулой "что-то пошло не так".

"На протяжении тридцати лет США не только на все лады превозносили свои достижения в сфере межрасовых и межнациональных отношений, но и пытались навязать свою модель другим странам. Однако беспорядки в Фергюсоне в августе 2014 года положили конец этому мифу, и с тех пор ситуация только обостряется. События в Миннеаполисе, вызвавшие погромы по всей стране, - это лишь продолжение истории расового конфликта в Америке, который на самом деле никогда не прекращался", - заявила Панина.

Депутат отметила, что на протяжении всего ХХ века чернокожих активистов в США обвиняли в тайных связях с СССР

"Однако ставший настоящей катастрофой для США лос-анджелесский бунт 1992 года, в котором приняло участие свыше миллиона человек, подавлялся армией США и привел к массовым жертвам, состоялся уже после того, как не стало Советского Союза, и винить в нем Америка могла только саму себя", - добавила Панина.

По ее словам, на фоне предстоящих в выборов в США "расовый фактор" будут использовать в своих целях силы, заинтересованные в том, чтобы нынешний президент США Дональд Трамп покинул Белый дом.

"Однако причины национальных конфликтов в Америке глубоко укоренены в американской истории, и по мере ухудшения экономической ситуации они будут обостряться при любой власти и любом президенте", - заключила Панина.