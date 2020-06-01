Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T13:28
https://ria.ru/20200601/1572288850.html
В Госдуме прокомментировали беспорядки в США
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572281949_0:182:3315:2047_1036x0_80_0_0_55a667379c4ae6b12767d0196bf50410.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали беспорядки в США

13:28 01.06.2020
2854
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСолдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Межнациональные конфликты в Соединенных Штатах Америки будут обостряться при любой власти и любом президенте по мере ухудшения экономической ситуации в стране, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов Райс при этом не привела.
По словам Паниной, обвинение России во вмешательстве в дела США стало своего рода условным рефлексом части американского политического класса, который проявляется в ситуациях, описываемых формулой "что-то пошло не так".
"На протяжении тридцати лет США не только на все лады превозносили свои достижения в сфере межрасовых и межнациональных отношений, но и пытались навязать свою модель другим странам. Однако беспорядки в Фергюсоне в августе 2014 года положили конец этому мифу, и с тех пор ситуация только обостряется. События в Миннеаполисе, вызвавшие погромы по всей стране, - это лишь продолжение истории расового конфликта в Америке, который на самом деле никогда не прекращался", - заявила Панина.
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
Вчера, 12:32
В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
Депутат отметила, что на протяжении всего ХХ века чернокожих активистов в США обвиняли в тайных связях с СССР.
"Однако ставший настоящей катастрофой для США лос-анджелесский бунт 1992 года, в котором приняло участие свыше миллиона человек, подавлялся армией США и привел к массовым жертвам, состоялся уже после того, как не стало Советского Союза, и винить в нем Америка могла только саму себя", - добавила Панина.
По ее словам, на фоне предстоящих в выборов в США "расовый фактор" будут использовать в своих целях силы, заинтересованные в том, чтобы нынешний президент США Дональд Трамп покинул Белый дом.
"Однако причины национальных конфликтов в Америке глубоко укоренены в американской истории, и по мере ухудшения экономической ситуации они будут обостряться при любой власти и любом президенте", - заключила Панина.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 12:12
В МИД ответили на утверждения о причастности России к беспорядкам в США
1920019
Обсудить 0
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампСьюзан РайсГосдума РФЕлена ПанинаСССРСШАВ мире
Рекомендуем
Акция протеста в городе Окленд в штате Калифорния, США
В Окленде обстреляли здание американской полиции
Участники акции протеста в Вашингтоне
Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США
Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
"Черная война" в США: худшее еще впереди
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
Протестующий в Вашингтоне
МИД Китая назвал обвинения США во влиянии на протесты безосновательными
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Эксперт оценил влияние беспорядков на президентскую гонку в США
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД ответили на утверждения о причастности России к беспорядкам в США
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
CNN: около четырех тысяч человек задержали в ходе беспорядков в США
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Эксперт прокомментировал протесты в США
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на заявления о причастности России к беспорядкам в США
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
МИД резко ответил на заявления о "причастности" России к протестам в США
Константин Косачев
Косачев не исключил, что США готовят информационную атаку на Россию
Американские флаги в Вашингтоне
Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В Китае прокомментировали разрыв отношений США с ВОЗ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
02:16В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом
02:10СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия
Лента новостейМолния