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2020-06-01T13:27
https://ria.ru/20200601/1572288806.html
В Москве с 1 июня открывается прокат велосипедов для всех желающих
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РИА Новости

В Москве с 1 июня открывается прокат велосипедов для всех желающих

13:27 01.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновРаушская набережная в Москве
Раушская набережная в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В Москве с 1 июня начинает работать система общественного городского велопроката "Велобайк". В этом сезоне она увеличится на 1000 велосипедов и 100 станций, говорится в сообщении банка ВТБ, при поддержке которого правительство столицы реализует этот проект.
Прокат расширит территорию присутствия в Северо-западном и Западном административных округах столицы. "Велобайк" начнет работу в 9 новых районах Москвы: Левобережный, Головинский, Коптево, Ховрино, Строгино, Щукино, Рязанский, Фили-Давыдково и Филевский парк. Таким образом, городской прокат велосипедов станет доступен в 76 районах Москвы.
В новом сезоне горожанам и гостям Москвы будут доступны 629 точек проката и 6500 велосипедов, из которых более 100 станций проката будут оборудованы электровелосипедами. Ежедневно все оборудование будет тщательно обрабатываться дезинфицирующими средствами. При этом "Велобайк" рекомендуем пользователям предпринимать дополнительные меры самостоятельно: использовать маску, перчатки во время поездок, протирать руль, седло и блок управления на руле антисептическими салфетками, а также иметь цифровой пропуск на передвижение по Москве.
"Проект общественного проката “Велобайк” существует уже 7 лет, являясь частью общебанковской программы “Здоровая страна”. По количеству доступных для аренды велосипедов московский велопрокат стал одним из самых масштабных в мире. Мы ежегодно увеличиваем парк велосипедов и расширяем географию присутствия в Москве за счет подключения новых районов. В прошлом году было совершено более 5 миллионов поездок, и в этом, я уверен, мы побьем этот рекорд", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента банка ВТБ Виктора Лукьянова.
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По словам президента компании "Велобайк" Максима Акимова, парк велосипедов и количество станций будет поэтапно увеличиваться.
"В этом году мы заключили новый контракт с Москвой, в рамках которого продолжим поэтапно увеличивать парк велосипедов и количество станций в городе. По плану к концу 2022 года количество велосипедов в рамках "Велобайка" увеличится на 55%. В апреле мы открыли городской велопрокат для курьеров и волонтеров, предоставив им удобный и безопасный способ передвижения. После смягчения режима мы открываем велопрокат для всех пользователей", - цитирует банк Акимова.
Пользователи по-прежнему смогут взять велосипед в аренду с помощью личного кабинета в мобильном приложении или на сайте. Все поездки длительностью до 30 минут остаются бесплатными.
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