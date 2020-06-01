В Москве с 1 июня открывается прокат велосипедов для всех желающих

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В Москве с 1 июня начинает работать система общественного городского велопроката "Велобайк". В этом сезоне она увеличится на 1000 велосипедов и 100 станций, говорится в сообщении банка ВТБ, при поддержке которого правительство столицы реализует этот проект.

Прокат расширит территорию присутствия в Северо-западном и Западном административных округах столицы. "Велобайк" начнет работу в 9 новых районах Москвы: Левобережный, Головинский, Коптево, Ховрино, Строгино, Щукино, Рязанский, Фили-Давыдково и Филевский парк. Таким образом, городской прокат велосипедов станет доступен в 76 районах Москвы

В новом сезоне горожанам и гостям Москвы будут доступны 629 точек проката и 6500 велосипедов, из которых более 100 станций проката будут оборудованы электровелосипедами. Ежедневно все оборудование будет тщательно обрабатываться дезинфицирующими средствами. При этом "Велобайк" рекомендуем пользователям предпринимать дополнительные меры самостоятельно: использовать маску, перчатки во время поездок, протирать руль, седло и блок управления на руле антисептическими салфетками, а также иметь цифровой пропуск на передвижение по Москве.

"Проект общественного проката “Велобайк” существует уже 7 лет, являясь частью общебанковской программы “Здоровая страна”. По количеству доступных для аренды велосипедов московский велопрокат стал одним из самых масштабных в мире. Мы ежегодно увеличиваем парк велосипедов и расширяем географию присутствия в Москве за счет подключения новых районов. В прошлом году было совершено более 5 миллионов поездок, и в этом, я уверен, мы побьем этот рекорд", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента банка ВТБ Виктора Лукьянова.

По словам президента компании "Велобайк" Максима Акимова, парк велосипедов и количество станций будет поэтапно увеличиваться.

"В этом году мы заключили новый контракт с Москвой, в рамках которого продолжим поэтапно увеличивать парк велосипедов и количество станций в городе. По плану к концу 2022 года количество велосипедов в рамках "Велобайка" увеличится на 55%. В апреле мы открыли городской велопрокат для курьеров и волонтеров, предоставив им удобный и безопасный способ передвижения. После смягчения режима мы открываем велопрокат для всех пользователей", - цитирует банк Акимова.