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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:26
https://ria.ru/20200601/1572288773.html
В Краснодаре полиция проверит сообщение об очередной "коронавечеринке"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

В Краснодаре полиция проверит сообщение об очередной "коронавечеринке"

13:26 01.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Полиция Краснодара проверяет попавшую на видео историю с вечеринкой, устроенной в баре в центре города, несмотря на ограничения из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
Один из местных Telegram-каналов распространил видео с вечеринкой, устроенной, как следует из описания к ролику, одним из заведений города "в первую летнюю ночь".
"На основании выявленной в сети интернет информации и видеозаписи, предположительно, в одном из городских кафе сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение. В случае подтверждения данной информации действиям руководства и сотрудников данной организации будет дана правовая оценка", - сказали в пресс-службе.
Глава Краснодара Евгений Первышов на совещании в мэрии поручил принять по отношению к нарушителям ограничительных мер "достаточно жесткие меры".
"Случай опять же на выходных, здесь недалеко, это бар… Я прошу вас разобраться. Выложена и в сети эта информация. Ребята фальстарт допустили, устроили вечернику, сами себя еще и попиарили. Безусловно, вопиющий случай. Наряду с тем, что все без исключения сознательно относятся, владельцы кафе, ресторанов, баров. И за это им – огромные слова благодарности, что они сегодня работают в режиме выносной торговли. Но такие вот вечеринки, они дают свой отпечаток", - приведены его слова в Telegram-канале мэрии.
Две недели назад полиция объявила о проверке видео с вечеринкой в одном из клубов Краснодара, где молодые люди танцевали и курили кальян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник полиции
24 мая, 17:37Распространение нового коронавируса
В Красноярске проверяют сообщения СМИ о вечеринке в клубе на самоизоляции
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Распространение нового коронавирусаTelegram (приложение)КраснодарКраснодарский крайПроисшествия
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