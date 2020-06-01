В Краснодаре полиция проверит сообщение об очередной "коронавечеринке"

КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Полиция Краснодара проверяет попавшую на видео историю с вечеринкой, устроенной в баре в центре города, несмотря на ограничения из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
Один из местных Telegram-каналов распространил видео с вечеринкой, устроенной, как следует из описания к ролику, одним из заведений города "в первую летнюю ночь".
"На основании выявленной в сети интернет информации и видеозаписи, предположительно, в одном из городских кафе сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение. В случае подтверждения данной информации действиям руководства и сотрудников данной организации будет дана правовая оценка", - сказали в пресс-службе.
Глава Краснодара Евгений Первышов на совещании в мэрии поручил принять по отношению к нарушителям ограничительных мер "достаточно жесткие меры".
"Случай опять же на выходных, здесь недалеко, это бар… Я прошу вас разобраться. Выложена и в сети эта информация. Ребята фальстарт допустили, устроили вечернику, сами себя еще и попиарили. Безусловно, вопиющий случай. Наряду с тем, что все без исключения сознательно относятся, владельцы кафе, ресторанов, баров. И за это им – огромные слова благодарности, что они сегодня работают в режиме выносной торговли. Но такие вот вечеринки, они дают свой отпечаток", - приведены его слова в Telegram-канале мэрии.
Две недели назад полиция объявила о проверке видео с вечеринкой в одном из клубов Краснодара, где молодые люди танцевали и курили кальян.
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