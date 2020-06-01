Онлайн-брифинг посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя

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10 июня в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации ЧЖАН Ханьхуэя об опыте Китая в борьбе с пандемией COVID-19 и о текущем состоянии российско-китайских отношений.