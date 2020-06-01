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В России за сутки выпускают девять миллионов защитных масок
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РИА Новости

В России за сутки выпускают девять миллионов защитных масок

13:26 01.06.2020 (обновлено: 13:40 01.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Россия в сутки выпускает девять миллионов защитных масок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, в первые недели эпидемии РФ отмечала напряженную ситуацию с доступностью таких товаров, как и многие другие страны, так как нигде в мире такие изделия не производились в достаточном количестве. РФ перепрофилировала многие организации для создания производственных мощностей для выпуска медоборудования, средств индивидуальной защиты и всех видов тестов для выявления коронавирус.
"Правительство выделило 33 миллиарда рублей на эти цели, и сегодня, по данным министерства промышленности и торговли, в сутки на российских предприятиях выпускается почти 9 миллионов защитных масок, более 250 тысяч защитных костюмов, 380 тысяч литров кожных антисептиков", – сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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