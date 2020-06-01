В России за сутки выпускают девять миллионов защитных масок

По его словам, в первые недели эпидемии РФ отмечала напряженную ситуацию с доступностью таких товаров, как и многие другие страны, так как нигде в мире такие изделия не производились в достаточном количестве. РФ перепрофилировала многие организации для создания производственных мощностей для выпуска медоборудования, средств индивидуальной защиты и всех видов тестов для выявления коронавирус.