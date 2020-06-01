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2020-06-01T13:25
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В Минздраве назвали число российских детей с ВИЧ-положительным статусом
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РИА Новости

В Минздраве назвали число российских детей с ВИЧ-положительным статусом

13:25 01.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Около 10 тысяч детей с ВИЧ-инфекцией живут в России, в год заражается около 250 детей, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Евгений Воронин.
"10 тысяч у нас уже на протяжении последних лет, эта цифра мало меняется. Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей достаточно небольшое - в год приблизительно 250 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей", - сказал Воронин на онлайн-конференции "Распространение ВИЧ-инфекции у детей".
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Он уточнил, что если 3-4 года назад подростки среди детей с ВИЧ составляли 30%, два года назад - 40%, то сегодня это уже половина.
"У нас 70% наших центров по профилактике и борьбе со СПИДом сегодня вовлечены в борьбу с коронавирусной инфекцией. Безусловно, они стараются поддержать уровень профилактики, диагностики и лечения на том же уровне, но безусловно, мы просим их обратить внимание на три наиболее уязвимых группы - беременные женщины... дети с ВИЧ-инфекцией... пациенты с иммунодефицитом, они наиболее уязвимы для коронавирусной инфекции", - отметил Воронин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений ВоронинСПИДМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ВИЧОбщество
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