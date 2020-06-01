В Минздраве назвали число российских детей с ВИЧ-положительным статусом

"10 тысяч у нас уже на протяжении последних лет, эта цифра мало меняется. Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей достаточно небольшое - в год приблизительно 250 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей", - сказал Воронин на онлайн-конференции "Распространение ВИЧ-инфекции у детей".