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2020-06-01T13:25
https://ria.ru/20200601/1572288650.html
Алтайские власти назвали данные о сокращении врачей недоразумением
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823270_0:102:3074:1831_1036x0_80_0_0_1f19d3c8316ae449179ed5d61c4ea6e2.jpg
РИА Новости

Алтайские власти назвали данные о сокращении врачей недоразумением

13:25 01.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский и пациент в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский и пациент в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 1 июн – РИА Новости. Врачи-травматологи Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства продолжают работу, недоразумение с их "сокращением", о котором писали СМИ, связано с реорганизацией учреждения, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.
Ранее следователи СК в Алтайском крае организовали проверку информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, которым якобы предложили вакансии санитаров, уборщиков и дворников.
"Все врачи отделения с сегодняшнего дня продолжили работу. Ортопедическое отделение по-прежнему возглавляет Осипов Арсен Ашотович", - сказал собеседник агентства, отметив, что информация о сокращении врачей-травматологов не соответствует действительности.
В крайздраве пояснили, что с 1 июня в центре охраны детства и материнства начинает работать новое отделение травматологии и ортопедии на 50 коек вместо ранее существовавшего отделения ортопедии на 30 коек. В связи с этим происходит реорганизация: все сотрудники центра остаются на своих местах, но к ним присоединяется коллектив детского травматологического отделения горбольницы №12.
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"К изменениям в центре мы готовились на протяжении нескольких месяцев. Здесь сосредоточены все узкие детские специалисты, что очень важно при оказании экстренной помощи детям… В медорганизации есть все необходимое оборудование для диагностики, лечения, а самое главное, здесь сформирован крепкий профессиональный коллектив, который продолжит здесь работать. Трудовое законодательство требует уведомить каждого члена коллектива об изменениях в организации и предложить все вакантные должности, что и было сделано", - привели в пресс-службе слова замминистра здравоохранения Алтайского края Натальи Белоцкой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)Алтайский край
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