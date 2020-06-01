Алтайские власти назвали данные о сокращении врачей недоразумением

Медицинский и пациент в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

НОВОСИБИРСК, 1 июн – РИА Новости. Врачи-травматологи Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства продолжают работу, недоразумение с их "сокращением", о котором писали СМИ, связано с реорганизацией учреждения, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.

Ранее следователи СК Алтайском крае организовали проверку информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, которым якобы предложили вакансии санитаров, уборщиков и дворников.

"Все врачи отделения с сегодняшнего дня продолжили работу. Ортопедическое отделение по-прежнему возглавляет Осипов Арсен Ашотович", - сказал собеседник агентства, отметив, что информация о сокращении врачей-травматологов не соответствует действительности.

В крайздраве пояснили, что с 1 июня в центре охраны детства и материнства начинает работать новое отделение травматологии и ортопедии на 50 коек вместо ранее существовавшего отделения ортопедии на 30 коек. В связи с этим происходит реорганизация: все сотрудники центра остаются на своих местах, но к ним присоединяется коллектив детского травматологического отделения горбольницы №12.

"К изменениям в центре мы готовились на протяжении нескольких месяцев. Здесь сосредоточены все узкие детские специалисты, что очень важно при оказании экстренной помощи детям… В медорганизации есть все необходимое оборудование для диагностики, лечения, а самое главное, здесь сформирован крепкий профессиональный коллектив, который продолжит здесь работать. Трудовое законодательство требует уведомить каждого члена коллектива об изменениях в организации и предложить все вакантные должности, что и было сделано", - привели в пресс-службе слова замминистра здравоохранения Алтайского края Натальи Белоцкой.