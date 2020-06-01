Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:31
https://ria.ru/20200601/1572288433.html
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявил Мишустин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572013135_0:95:3028:1798_1036x0_80_0_0_713c83bae986dd3f27c78f6a973075ae.jpg
РИА Новости

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявил Мишустин

13:22 01.06.2020 (обновлено: 13:31 01.06.2020)
1743
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в целом по РФ стабилизируется, распространение идет на спад, есть повод для осторожного оптимизма, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация с коронавирусной инфекцией в целом по стране остается стабильной, по оценкам экспертов, распространение вируса постепенно идет на спад, цифры дают основания для осторожного оптимизма", - сказал он в ходе в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Мишустин отметил, что уже неделю по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%, а в ряде регионов и 2%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
780006
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинОбщество
Рекомендуем
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Россия может стать экспортером препарата против COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание в режиме видеоконференции
Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом
Врач надевает костюм в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами в УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Назван самый эффективный тип перчаток для защиты от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин: за 30 дней можно сделать шаги для борьбы с коронавирусом
Пассажир метро показывает код своего электронного пропуска на экране смартфона сотруднику полиции на станции метро Сокольники в Москве
Власти Москвы рассказали о сроках действия системы пропусков
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала о влиянии отмены ограничений на ситуацию с COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что знает, откуда на Белоруссию "ветры дуют"
Медик выходит из машины скорой помощи
Мишустин заявил о нехватке средств защиты для медиков в регионах
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова считает преждевренным говорить об уходе коронавируса в Москве
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова рассказала о заполненности московских больниц на пике коронавируса
Пенсионер за компьютером
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Врач заявил о снижении активности коронавируса
Республиканская детская больница во Владикавказе
В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом
Молодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе
Роспотребнадзор обновил рекомендации для предприятий общепита
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
02:16В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом
02:10СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия
Лента новостейМолния