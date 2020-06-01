Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявил Мишустин

"Ситуация с коронавирусной инфекцией в целом по стране остается стабильной, по оценкам экспертов, распространение вируса постепенно идет на спад, цифры дают основания для осторожного оптимизма", - сказал он в ходе в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.