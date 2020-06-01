Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявил Мишустин

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в целом по РФ стабилизируется, распространение идет на спад, есть повод для осторожного оптимизма, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация с коронавирусной инфекцией в целом по стране остается стабильной, по оценкам экспертов, распространение вируса постепенно идет на спад, цифры дают основания для осторожного оптимизма", - сказал он в ходе в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Мишустин отметил, что уже неделю по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%, а в ряде регионов и 2%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.