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МИД Китая назвал обвинения США во влиянии на протесты безосновательными
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РИА Новости

МИД Китая назвал обвинения США во влиянии на протесты безосновательными

13:20 01.06.2020
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© РИА Новости / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкПротестующий в Вашингтоне
Протестующий в Вашингтоне
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Обвинения США в том, что Китай каким-то образом вмешивается или влияет на протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда, абсолютно безосновательны, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC заявил, что китайцы в опубликованных постах в социальных сетях "наслаждались хаосом" в США. По его словам, эта активность напрямую шла от правительства Китая.
"Оценки О'Брайена и других американских официальных лиц абсолютно безосновательны. Китай не вмешивается во внутренние дела других стран. Одновременно с этим все жители земли посредством средств массовой информации увидели все, что сейчас происходит сейчас в США. Американским политиканам лучше заняться своими вопросами", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Он подчеркнул, что Китай всегда выступал против любых форм насильственных незаконных действий, вместе с тем, он выразил надежду на то, что американская сторона сможет трезво оценить существующую в стране проблему расовой дискриминации.
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Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампМИД КНРКитайСШАВ мире
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