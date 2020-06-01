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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T14:08
https://ria.ru/20200601/1572288252.html
Заболевший в Испании коронавирусом бельгийский принц нарушал карантин
https://cdn22.img.ria.ru/images/148115/17/1481151708_0:0:4080:2296_1036x0_80_0_0_6f2b1508fdfacf7035665485791d3d0c.jpg
РИА Новости

Заболевший в Испании коронавирусом бельгийский принц нарушал карантин

13:18 01.06.2020 (обновлено: 14:08 01.06.2020)
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© AP Photo / Francois WalschaertsБельгия
Бельгия
© AP Photo / Francois Walschaerts
Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Бельгийский принц Иоахим, который заразился коронавирусом в поездке в Испанию в конце мая, признал, что не соблюдал меры изоляции, сообщает телеканал RTBF.
Через своего адвоката 28-летний племянник короля бельгийцев Филиппа и сын принцессы Астрид распространил заявление, в котором "выразил свое искреннее сожаление и готовность принять все последствия".
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По информации испанских СМИ, принц Иоахим 24 мая приехал в Мадрид на учебную стажировку, но в тот же день отправился в Кордову, где 26 мая сходил на вечеринку к друзьям и родным. Всего на празднике присутствовали 27 гостей, хотя в Испании в рамках снятия ограничений разрешили мероприятия с участием до 15 человек.
На следующий день Иоахим почувствовал симптомы коронавируса и 28 мая получил положительный тест на COVID-19.
Власти Андалусии зафиксировали нарушение по числу гостей на празднике и направили письмо в компетентные структуры.
Испанцы, пережившие одну из самых жестоких вспышек коронавируса в Европе, также отрицательно отнеслись к безответственному поведению бельгийского принца.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БельгияМадрид (город)ИспанияВ мире
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