Заболевший в Испании коронавирусом бельгийский принц нарушал карантин

БРЮССЕЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Бельгийский принц Иоахим, который заразился коронавирусом в поездке в Испанию в конце мая, признал, что не соблюдал меры изоляции, сообщает телеканал Бельгийский принц Иоахим, который заразился коронавирусом в поездке в Испанию в конце мая, признал, что не соблюдал меры изоляции, сообщает телеканал RTBF

Через своего адвоката 28-летний племянник короля бельгийцев Филиппа и сын принцессы Астрид распространил заявление, в котором "выразил свое искреннее сожаление и готовность принять все последствия".

По информации испанских СМИ, принц Иоахим 24 мая приехал в Мадрид на учебную стажировку, но в тот же день отправился в Кордову , где 26 мая сходил на вечеринку к друзьям и родным. Всего на празднике присутствовали 27 гостей, хотя в Испании в рамках снятия ограничений разрешили мероприятия с участием до 15 человек.

На следующий день Иоахим почувствовал симптомы коронавируса и 28 мая получил положительный тест на COVID-19.

Власти Андалусии зафиксировали нарушение по числу гостей на празднике и направили письмо в компетентные структуры.

Испанцы, пережившие одну из самых жестоких вспышек коронавируса в Европе , также отрицательно отнеслись к безответственному поведению бельгийского принца.