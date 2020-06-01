Италия поддерживает проведение расследования причин пандемии COVID-19

"Мы выразили поддержку этой инициативе, мы выступаем за и мы надеемся, что ученые и эксперты из Италии тоже будут участвовать в таком расследовании", - сказал Терраччано в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА "Россия сегодня", в ответ на вопрос, как относится Италия к инициативе расследования причин пандемии коронавируса.