Италия поддерживает проведение расследования причин пандемии COVID-19

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Италия поддерживает идею проведения расследования причин пандемии коронавируса и надеется, что итальянские ученые примут в нем участие, заявил посол республики в Москве Паскуале Терраччано.
"Мы выразили поддержку этой инициативе, мы выступаем за и мы надеемся, что ученые и эксперты из Италии тоже будут участвовать в таком расследовании", - сказал Терраччано в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА "Россия сегодня", в ответ на вопрос, как относится Италия к инициативе расследования причин пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек.
В конце апреля министр внутренних дел Австралии Питер Даттон призвал власти Китая предоставить информацию о происхождении нового коронавируса, отметив, что долг Китая ответить на вопросы и предоставить информацию, чтобы люди четко понимали, что именно произошло. Глава МИД Австралии Марис Пейн также заявила о необходимости проведения глобального расследования причины начала пандемии. Инициативу Австралии поддержал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, заявив, что приоритетом в выяснении происхождения коронавируса должны стать научные изыскания, чтобы предотвратить такие кризисы в будущем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.