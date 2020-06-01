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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:16
https://ria.ru/20200601/1572288163.html
Италия поддерживает проведение расследования причин пандемии COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/152117/03/1521170382_0:78:2812:1660_1036x0_80_0_0_b6b51c8419b57fc4c744af1eed5def73.jpg
РИА Новости

Италия поддерживает проведение расследования причин пандемии COVID-19

13:16 01.06.2020
2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики Паскуале Терраччано
Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики Паскуале Терраччано
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики Паскуале Терраччано. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Италия поддерживает идею проведения расследования причин пандемии коронавируса и надеется, что итальянские ученые примут в нем участие, заявил посол республики в Москве Паскуале Терраччано.
"Мы выразили поддержку этой инициативе, мы выступаем за и мы надеемся, что ученые и эксперты из Италии тоже будут участвовать в таком расследовании", - сказал Терраччано в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА "Россия сегодня", в ответ на вопрос, как относится Италия к инициативе расследования причин пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек.
В конце апреля министр внутренних дел Австралии Питер Даттон призвал власти Китая предоставить информацию о происхождении нового коронавируса, отметив, что долг Китая ответить на вопросы и предоставить информацию, чтобы люди четко понимали, что именно произошло. Глава МИД Австралии Марис Пейн также заявила о необходимости проведения глобального расследования причины начала пандемии. Инициативу Австралии поддержал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, заявив, что приоритетом в выяснении происхождения коронавируса должны стать научные изыскания, чтобы предотвратить такие кризисы в будущем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Паскуале ТеррачаноЕвросоюзКитайАвстралияИталияВ мире
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