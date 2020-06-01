Школа на 1100 мест появится в подмосковной Истре

Согласно данным министерства строительного комплекса Подмосковья, строительство школы планируется начать в 2021 году, а ввести объект в эксплуатацию - в 2022 году. Строительство будет осуществляться в рамках государственной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" и будет финансироваться из бюджета региона.