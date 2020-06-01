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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-06-01T13:15
https://ria.ru/20200601/1572288129.html
Школа на 1100 мест появится в подмосковной Истре
https://cdn25.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_0:0:1808:1017_1036x0_80_0_0_84effbb7b7e4c9cf3c5555d51b2147e0.jpg
РИА Новости

Школа на 1100 мест появится в подмосковной Истре

13:15 01.06.2020
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 1 июн – РИА Недвижимость. Общеобразовательная школа на 1100 мест появится в Павловской Слободе городского округа Истра Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
"Министерством имущественных отношений Московской области согласовано изменение вида разрешенного использования земельного участка площадь трех гектаров для ее строительства", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
Согласно данным министерства строительного комплекса Подмосковья, строительство школы планируется начать в 2021 году, а ввести объект в эксплуатацию - в 2022 году. Строительство будет осуществляться в рамках государственной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" и будет финансироваться из бюджета региона.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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