Школа на 1100 мест появится в подмосковной Истре

МОСКВА, 1 июн – РИА Недвижимость. Общеобразовательная школа на 1100 мест появится в Павловской Слободе городского округа Истра Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
"Министерством имущественных отношений Московской области согласовано изменение вида разрешенного использования земельного участка площадь трех гектаров для ее строительства", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
Согласно данным министерства строительного комплекса Подмосковья, строительство школы планируется начать в 2021 году, а ввести объект в эксплуатацию - в 2022 году. Строительство будет осуществляться в рамках государственной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" и будет финансироваться из бюджета региона.