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2020-06-01T13:14
https://ria.ru/20200601/1572288092.html
Комитет Совфеда поддержал закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
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РИА Новости

Комитет Совфеда поддержал закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

13:14 01.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Экономический комитет Совфеда на заседании в понедельник поддержал закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с пандемией коронавируса, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
Сенаторы намерены рассмотреть документ на заседании 2 июня.
Документ также освобождает от НДФЛ доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий новой коронавирусной инфекции оказывающим социальные услуги гражданам, в том числе медикам и социальным работникам. А для самозанятых граждан обеспечивается возврат уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год.
Для индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющими деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики и не являющимися работодателями, суммы страховых взносов за 2020 год уменьшаются на величину одного минимального размера оплаты труда, до 20 318 рублей. Суммы списанной задолженности по кредитам, взятым ИП или организациями в текущем году на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов не будут считаться их доходом и облагаться налогом.
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В составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, будут учитываться пожертвования в виде имущества и денежных средств, переданных организациям, включенным в реестр социально ориентированных НКО, которые являются получателями субсидий и грантов, централизованным религиозным организациям и учрежденным ими НКО. Учитываться будут и пожертвования другим НКО, включенным в реестр НКО, в наиболее степени пострадавших от коронавируса отраслях. Критерии для включения в такой реестр, порядок его ведения и уполномоченный орган установит правительство РФ.
Малый и средний бизнес (МСБ) и ИП, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, а также соответствующие НКО и религиозные организации, освобождаются от уплаты налогов и авансовых платежей по ним и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года. От обложения НДС освобождается передача имущества и денежных средств, используемого для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, которые безвозмездно переданы органам госвласти или местного самоуправления, а также медицинским организациям.
Сенаторы также поддержали закон, который позволяет малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.
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РоссияМихаил МишустинЭкономика
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