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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:13
https://ria.ru/20200601/1572287993.html
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 19 398
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690176_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_5649fc3bc7fcd09e0aa174ff6f942848.jpg
РИА Новости

В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 19 398

13:13 01.06.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 124, до 19 тысяч 398, всего с начала пандемии умерли 1270 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 19 тысячах 257 случаях заражения, 1262 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждено 19398 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1270 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 13 тысяч 426 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
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Скорость распространения нового коронавируса
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжат носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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