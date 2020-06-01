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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:12
https://ria.ru/20200601/1572287919.html
По данным опроса, 54% россиян считают, что после пандемии мир изменится
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571560147_0:155:3071:1882_1036x0_80_0_0_182b9945ce37bf896f7424ebd1e59ebc.jpg
РИА Новости

По данным опроса, 54% россиян считают, что после пандемии мир изменится

13:12 01.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрохожие спускаются в подземный переход
Прохожие спускаются в подземный переход
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. По мнению 54% россиян, после пандемии коронавируса мир сильно изменится, не будет прежним, показало исследование Социологического антикризисного центра.
Одновременно, по данным опроса, 32% считают наоборот, что все вернётся на круги своя, существенно ничего не поменяется, 14% затруднились ответить.
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На вопрос "Как вы считаете, изменится ли российское общество после пандемии?" 38% опрошенных ответили, что ничего не поменяется, 32% - что общество станет более разобщенным, 14% - что общество станет более сплоченным, люди будут больше заботиться друг о друге и помогать друг другу, 16% затруднились ответить. Также 43% считают, что после пандемии мир станет более закрытым, каждый будет сам по себе, 25% заявили, что ничего не поменяется, 16% - что мир станет более открытым, разные страны будут больше нацелены на сотрудничество, 16% затруднились ответить.
Отмечается, что россиянам больше всего хотелось бы после снятия всех ограничений на передвижения, открытия всех общественных мест сходить в парк, сквер, на набережную (53%), поехать за город, на природу (45%), пригласить друзей, близких домой, пойти в гости (43%), пойти в торговый центр, магазины (33%), записаться в салон красоты, парикмахерскую, на массаж или другие сервисы (29%), сходить в кино, развлекательный центр (27%), поехать в другой город или страну, чтобы отдохнуть, развлечься (23%), посетить ресторан, бар, кафе (22%).
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Как указано в исследовании, более половины респондентов поддерживают снижение роли государства: 51% сказали, что в обществе слишком много запретов, нужно сократить количество ограничений, а 27% придерживаются мнения, что должно быть больше контроля государства за всеми сферами жизни общества, 22% затруднились ответить.
Однако эксперты отмечают, что на сегодня эмоции солидарности и сопереживания люди испытывают чаще, чем страх и доверие авторитету государства – так, 74% опрошенных испытывают сострадание к людям, которые особенно уязвимы к заражению COVID-19, 60% заявили, что у них есть близкие и друзья, на сочувствие и помощь которых они всегда могу положиться в условиях пандемии, 52% стараются понять переживания других людей по поводу данной ситуации.
По результатам опроса, пандемия подтолкнула людей к ценности здоровья и физической формы и к самостоятельной заботе о себе, ответственности за свое состояние. Большинство россиян (84%) согласны с тем, что для того, чтобы люди вели более здоровый образ жизни лучше всего формировать культуру, новые привычки, ценность здоровья, из них 65% считают, что больше всего привлечет людей к здоровому образу жизни прививание детям ценности здоровья с детства, 60% полагают, что нужно создавать в городе возможности для занятий спортом, активного досуга, 57% - улучшать качество здравоохранения.
Опрос проходил 30 апреля по онлайн-панели OMI (Online Market Intelligence). Объем выборки - 1000 респондентов, данные репрезентируют онлайн-аудиторию России в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Квоты задаются на основе данных ФОМ.
Социологический антикризисный центр запущен в апреле этого года исследовательской компанией OMI и центром социального проектирования "Платформа", изучает общественные реакции на текущую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19. -0-
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Фонд "Общественное мнение"Общество
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