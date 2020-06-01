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2020-06-01T13:16
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Сбербанк восстановил работу мобильного приложения после сбоя
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РИА Новости

Сбербанк восстановил работу мобильного приложения после сбоя

13:11 01.06.2020 (обновлено: 13:16 01.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковБанкоматы
Банкоматы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Банкоматы. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мобильное приложение "Сбербанк онлайн", некоторые клиенты которого испытывали затруднения со входом в систему, работает в штатном режиме, говорится в сообщении Сбербанка.
"Сегодня у части клиентов могли наблюдаться затруднения при входе "Сбербанк онлайн". В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства", - заявили в банке.
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
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Ранее в понедельник в банке рассказали РИА Новости, что небольшая часть клиентов Сбербанка может столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение "Сбербанк онлайн".
По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, 1 июня около 9.50 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения: 77% из них не смогли перевести средства в мобильном приложении. В колл-центре банка подтвердили, что клиенты могут столкнуться с проблемами при переводе денег с карты на карту.
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