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CNN: около четырех тысяч человек задержали в ходе беспорядков в США
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РИА Новости

CNN: около четырех тысяч человек задержали в ходе беспорядков в США

13:10 01.06.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкУчастники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
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Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Около 4 тысяч человек были задержаны в США в ходе беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные подсчеты.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.
После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Вашингтоне с 23.00 по местному времени (6.00 мск понедельника) был объявлен комендантский час.
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