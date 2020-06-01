В Челябинской области у семи работников больницы выявили коронавирус

"С 27 по 29 мая в Кунашакской районной больнице пришло семь положительных тестов на COVID-19 у различных работников, обеспечивающих работу медицинской организации. В числе контактных определены 52 человека, все они отправлены на самоизоляцию, больше половины анализов по ним пришли отрицательные, оставшаяся часть мазков в работе", - цитирует Рахматуллина пресс-служба минздрава региона.