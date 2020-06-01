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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:08
https://ria.ru/20200601/1572287584.html
В Челябинской области у семи работников больницы выявили коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040547_0:53:3106:1800_1036x0_80_0_0_741776a6e2397f67f456fea8cb85b27b.jpg
РИА Новости

В Челябинской области у семи работников больницы выявили коронавирус

13:07 01.06.2020 (обновлено: 13:08 01.06.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
ЧЕЛЯБИНСК, 1 июн - РИА Новости. Семь работников Кунашакской районной больницы в Челябинской области заразились COVID-19, все контактировавшие с ними – 52 человека – отправлены на самоизоляцию, сообщил в понедельник главный врач больницы Ринат Рахматуллин.
"С 27 по 29 мая в Кунашакской районной больнице пришло семь положительных тестов на COVID-19 у различных работников, обеспечивающих работу медицинской организации. В числе контактных определены 52 человека, все они отправлены на самоизоляцию, больше половины анализов по ним пришли отрицательные, оставшаяся часть мазков в работе", - цитирует Рахматуллина пресс-служба минздрава региона.
По постановлениям Роспотребнадзора проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия, полная дезинфекция помещений, уточнил он. На сегодняшний день все отделения принимают в пациентов, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
По данным минздрава региона, на утро 1 июня в Челябинской области подтверждены 3132 случая заражения COVID-19 (114 за сутки). За прошедшие сутки выписаны 13 человек, всего 1336 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
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