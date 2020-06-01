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2020-06-01T13:06
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Ватикан принял нормы по обеспечению контроля при заключении госконтрактов
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РИА Новости

Ватикан принял нормы по обеспечению контроля при заключении госконтрактов

13:06 01.06.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкПанорама Рима
Панорама Рима
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Панорама Рима. Архивное фото
ВАТИКАН, 1 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск подписал основополагающие документы, которые устанавливают новые правила по обеспечению прозрачности и контроля при заключении государственных контрактов со стороны Святого престола и государства-города Ватикан, в целях обеспечения большей экономической эффективности и предотвращения коррупции.
В понедельник Святой престол обнародовал апостольское послание папы Франциска в форме "Motu Proprio" (особого рескрипта) на данную тему, а также объемный документ из 86 статей под названием "Нормы по прозрачности, контролю и конкуренции государственных контрактов Святого престола и города Ватикан".
Появление на свет этих законов стало результатом четырехлетней работы различных ведомств Святого престола. "Нормы" заменяют собой все ранее действовавшие в Ватикане разрозненные нормативы относительно процедур размещения государственных подрядов.
"Усердие хорошего отца семейства – это заслуживающий максимального уважения общий принцип, на базе которого всем администраторам следует исполнять свои обязанности", - подчеркнул в апостольском послании папа Римский. Отметив необходимость более эффективного использования финансово-экономических ресурсов с обязательным учетом общественных интересов, понтифик указал на важность соответствия действующих в Ватикане правил общепринятым международным нормам.
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Отныне национальное законодательство города-государства действительно приведено в соответствие с международными документами, касающимися этой сферы, в частности, с Конвенцией ООН против коррупции, которая вступила в силу в декабре 2005 года.
В статье 1 "Норм" указывается, что целью их принятия является, в частности, прозрачность всех процедур, связанных с размещением госзаказов, обеспечение равенства потенциальных поставщиков, а также "противодействие незаконным договорам в области конкуренции и коррупции".
Папа Франциск подписал апостольское послание еще 19 мая. Теперь "Нормы по прозрачности, контролю и конкуренции государственных контрактов Святого престола и города Ватикан" будут опубликованы в официальной газете L"Osservatore Romano и вступят в законную силу через 30 дней.
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