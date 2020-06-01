Ватикан принял нормы по обеспечению контроля при заключении госконтрактов

ВАТИКАН, 1 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск подписал основополагающие документы, которые устанавливают новые правила по обеспечению прозрачности и контроля при заключении государственных контрактов со стороны Святого престола и государства-города Ватикан , в целях обеспечения большей экономической эффективности и предотвращения коррупции.

В понедельник Святой престол обнародовал апостольское послание папы Франциска в форме "Motu Proprio" (особого рескрипта) на данную тему, а также объемный документ из 86 статей под названием "Нормы по прозрачности, контролю и конкуренции государственных контрактов Святого престола и города Ватикан".

Появление на свет этих законов стало результатом четырехлетней работы различных ведомств Святого престола. "Нормы" заменяют собой все ранее действовавшие в Ватикане разрозненные нормативы относительно процедур размещения государственных подрядов.

"Усердие хорошего отца семейства – это заслуживающий максимального уважения общий принцип, на базе которого всем администраторам следует исполнять свои обязанности", - подчеркнул в апостольском послании папа Римский. Отметив необходимость более эффективного использования финансово-экономических ресурсов с обязательным учетом общественных интересов, понтифик указал на важность соответствия действующих в Ватикане правил общепринятым международным нормам.

Отныне национальное законодательство города-государства действительно приведено в соответствие с международными документами, касающимися этой сферы, в частности, с Конвенцией ООН против коррупции, которая вступила в силу в декабре 2005 года.

В статье 1 "Норм" указывается, что целью их принятия является, в частности, прозрачность всех процедур, связанных с размещением госзаказов, обеспечение равенства потенциальных поставщиков, а также "противодействие незаконным договорам в области конкуренции и коррупции".