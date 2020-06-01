Железнодорожный мост под Мурманском планируют восстановить за 2-3 недели

МУРМАНСК, 1 июн – РИА Новости. Специалистам потребуется до трех недель для восстановления железнодорожного моста под Мурманском, опору которого размыло во время паводка, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Около двух-трех недель понадобится на восстановление железнодорожного моста между городом Кола и посёлком Молочный в Мурманской области. С 30 мая на 1436 километре Октябрьской железной дороги полностью перекрыто движение по железнодорожному мосту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за подмыва опоры путепровода произошла деформация конструкции, из-за сильного потока реки опора сдвинулась. "Сейчас в круглосуточном режиме ведётся работа по снятию и замене пролётов моста. Своевременная работа и остановка движения поездов позволили избежать непредсказуемых последствий", – приводятся в сообщении слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
С 31 мая проводится обследование моста и укрепление грунта. По словам руководителя комитета по обеспечению безопасности Мурманской области Владимира Гусева, руководство железной дороги планирует найти в РФ новый более длинный пролет через мост, который может быть установлен без опоры.
Как отметили в правительстве, сейчас решается вопрос о возможности восстановления грузооборота, прорабатываются другие способы доставки грузов кроме железнодорожного. В связи с закрытием моста пассажиров к поездам дальнего следования на станцию Выходной с железнодорожного вокзала доставляют общественным транспортом. За три предыдущих дня перевезено свыше 1,4 тысячи человек.
Как рассказал Гусев на оперативном совещании, из-за обильных паводков в Мурманской области постоянный мониторинг проводится на 11 объектах. Под особым наблюдением сейчас река Роста в Ленинском округе Мурманска. Подтопление части территории в районе гидротехнического сооружения произошло 27 мая. Подтопленными оказались левая и правая части Восточно-объездной дороги и Верхне-Ростинского шоссе, территории более 15 промышленных предприятий. Подтопленными также оказались ещё несколько автомобильных дорог Мурманской области. Кроме того, под особым контролем участок в Кильдинстрое, турбаза "Саамская деревня", дачный посёлок в Терском районе и другие объекты.