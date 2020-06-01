Железнодорожный мост под Мурманском планируют восстановить за 2-3 недели

МУРМАНСК, 1 июн – РИА Новости. Специалистам потребуется до трех недель для восстановления железнодорожного моста под Мурманском, опору которого размыло во время паводка, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Около двух-трех недель понадобится на восстановление железнодорожного моста между городом Кола и посёлком Молочный в Мурманской области . С 30 мая на 1436 километре Октябрьской железной дороги полностью перекрыто движение по железнодорожному мосту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за подмыва опоры путепровода произошла деформация конструкции, из-за сильного потока реки опора сдвинулась. "Сейчас в круглосуточном режиме ведётся работа по снятию и замене пролётов моста. Своевременная работа и остановка движения поездов позволили избежать непредсказуемых последствий", – приводятся в сообщении слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

С 31 мая проводится обследование моста и укрепление грунта. По словам руководителя комитета по обеспечению безопасности Мурманской области Владимира Гусева , руководство железной дороги планирует найти в РФ новый более длинный пролет через мост, который может быть установлен без опоры.

Как отметили в правительстве, сейчас решается вопрос о возможности восстановления грузооборота, прорабатываются другие способы доставки грузов кроме железнодорожного. В связи с закрытием моста пассажиров к поездам дальнего следования на станцию Выходной с железнодорожного вокзала доставляют общественным транспортом. За три предыдущих дня перевезено свыше 1,4 тысячи человек.