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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:02
https://ria.ru/20200601/1572286988.html
В Иране зафиксировали очередной скачок числа заразившихся коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_fea50c4f8fde201afa20d12abff35991.jpg
РИА Новости

В Иране зафиксировали очередной скачок числа заразившихся коронавирусом

13:02 01.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 июн – РИА Новости. Иран вновь зафиксировал скачок заболеваемости коронавирусом - почти 3 тысячи новых случаев, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"У нас относительный рост заболеваний коронавирусом, за прошедшие сутки удалось выявить 2 979 новых случаев. Их общее число достигло 154 445. Выздоровели 121 004 человека", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
По его словам, за прошедшие 24 часа также скончался 81 человек, что также является ростом по сравнению с предыдущими днями. Всего же с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, скончались 8 878 человек.
Еще накануне было выявлено чуть более 2,5 тысячи новых случаев заболевания.
В Иране в последний месяц наблюдается скачкообразное распространение коронавируса: спады сменяются ростом и наоборот. Так, в начале мая за сутки было зафиксировано всего 802 новых случая заражения коронавирусом (максимум был в конце марта - 3186), а уже 29 мая - 2 819, что стало наибольшим показателем с момента прохождения страной пика заболеваемости в конце марта-начале апреля (последний раз более 2,5 тысячи случаев страна зафиксировала 4 апреля).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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