В Иране зафиксировали очередной скачок числа заразившихся коронавирусом

ТЕГЕРАН, 1 июн – РИА Новости. Иран вновь зафиксировал скачок заболеваемости коронавирусом - почти 3 тысячи новых случаев, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"У нас относительный рост заболеваний коронавирусом, за прошедшие сутки удалось выявить 2 979 новых случаев. Их общее число достигло 154 445. Выздоровели 121 004 человека", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

По его словам, за прошедшие 24 часа также скончался 81 человек, что также является ростом по сравнению с предыдущими днями. Всего же с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, скончались 8 878 человек.

Еще накануне было выявлено чуть более 2,5 тысячи новых случаев заболевания.

В Иране в последний месяц наблюдается скачкообразное распространение коронавируса: спады сменяются ростом и наоборот. Так, в начале мая за сутки было зафиксировано всего 802 новых случая заражения коронавирусом (максимум был в конце марта - 3186), а уже 29 мая - 2 819, что стало наибольшим показателем с момента прохождения страной пика заболеваемости в конце марта-начале апреля (последний раз более 2,5 тысячи случаев страна зафиксировала 4 апреля).