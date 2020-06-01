В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.

"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно. Изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на совещании 11 мая президент России Владимир Путин указал на необходимость сохранения режима самоизоляции для людей 65 лет и старше. Согласно сообщению, выданные им новые электронные больничные будут также оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение недели со дня оформления больничного.

"Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы", - добавляется в сообщении.

В кабмине отметили, что расчёт пособия по временной нетрудоспособности из-за карантина проходит по общим правилам: при стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере.

"Для расчёта берётся среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69 961,65 рубля в месяц", - сообщили в кабмине.