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2020-06-01T13:04
https://ria.ru/20200601/1572286960.html
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
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РИА Новости

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

13:02 01.06.2020 (обновлено: 13:04 01.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПенсионер за компьютером
Пенсионер за компьютером
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пенсионер за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно. Изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на совещании 11 мая президент России Владимир Путин указал на необходимость сохранения режима самоизоляции для людей 65 лет и старше. Согласно сообщению, выданные им новые электронные больничные будут также оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение недели со дня оформления больничного.
"Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы", - добавляется в сообщении.
В кабмине отметили, что расчёт пособия по временной нетрудоспособности из-за карантина проходит по общим правилам: при стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере.
"Для расчёта берётся среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69 961,65 рубля в месяц", - сообщили в кабмине.
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