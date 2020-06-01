Власти Москвы рассказали о сроках действия системы пропусков

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Система пропусков в Москве согласно указу мэра действует до 14 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.
Ранее в СМИ появилась информация, что систему пропусков в городе могут использовать после снятия ограничений, в частности, с целью регулирования потоков машин, въезжающих в столицу.
"На текущий момент в соответствии с действующими редакциями указов мэра Москвы № 12-УМ и №43-УМ пропускная система в Москве введена на срок до 14 июня", - указали в пресс-службе.
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