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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:01
https://ria.ru/20200601/1572286890.html
Власти Москвы рассказали о сроках действия системы пропусков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570063733_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2f3508325b51b6536454708fbd7f0d79.jpg
РИА Новости

Власти Москвы рассказали о сроках действия системы пропусков

13:01 01.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажир метро показывает код своего электронного пропуска на экране смартфона сотруднику полиции на станции метро "Сокольники" в Москве
Пассажир метро показывает код своего электронного пропуска на экране смартфона сотруднику полиции на станции метро Сокольники в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пассажир метро показывает код своего электронного пропуска на экране смартфона сотруднику полиции на станции метро "Сокольники" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Система пропусков в Москве согласно указу мэра действует до 14 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.
Ранее в СМИ появилась информация, что систему пропусков в городе могут использовать после снятия ограничений, в частности, с целью регулирования потоков машин, въезжающих в столицу.
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"На текущий момент в соответствии с действующими редакциями указов мэра Москвы № 12-УМ и №43-УМ пропускная система в Москве введена на срок до 14 июня", - указали в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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