МВД наградило детей и подростков за спасение людей

"Каждый год МВД России награждает десятки ребят, проявивших смелость и активную гражданскую позицию. Эти дети, видя, что кто-то в беде, не проходят мимо и бросаются на помощь. Многие из них совершают настоящие подвиги. Отмечая их поступки, мы говорим спасибо и юным героям, и родителям, которые смогли воспитать добрых и отзывчивых людей", — сказала Волк.