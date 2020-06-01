МВД наградило детей и подростков за спасение людей

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. МВД России в День защиты детей рассказало о ребятах, которые получили ведомственные награды за спасение людей на пожарах, от посягательств грабителей и насильников, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Каждый год МВД России награждает десятки ребят, проявивших смелость и активную гражданскую позицию. Эти дети, видя, что кто-то в беде, не проходят мимо и бросаются на помощь. Многие из них совершают настоящие подвиги. Отмечая их поступки, мы говорим спасибо и юным героям, и родителям, которые смогли воспитать добрых и отзывчивых людей", — сказала Волк.
Так, в московском районе Некрасовка ребята после игры в футбол увидели горящий дом и помогли спастись из огня мужчине с ребенком. За смелый поступок подростки получили благодарственные письма и ценные подарки от начальника УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве.
В Нижневартовске два брата, 11-летний Андрей и 14-летний Альберт Большаковы, увидели, что пьяный мужчина тащит домой их восьмилетнюю сестру. Ребята сразу пошли за ним, но тот закрылся в квартире. Тогда Андрей и Альберт стали стучать в дверь и шуметь, привлекая внимание. Мужчина был вынужден открыть, и ребята забрали с собой плачущую девочку. После этого братья обратились в полицию. Мужчину задержали, а затем и осудили. Ребята были награждены медалями "Российского союза спасателей" — "За мужество в спасении" — и благодарственными письмами начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
© Фото : МВД РФДети, получившие ведомственные награды МВД России
1 из 6
Дети, получившие ведомственные награды МВД России
© Фото : МВД РФ
© Фото : МВД РФДети, получившие ведомственные награды МВД России
2 из 6
Дети, получившие ведомственные награды МВД России
© Фото : МВД РФ
© Фото : МВД РФДети, получившие ведомственные награды МВД России
3 из 6
Дети, получившие ведомственные награды МВД России
© Фото : МВД РФ
© Фото : МВД РФДети, получившие ведомственные награды МВД России
4 из 6
Дети, получившие ведомственные награды МВД России
© Фото : МВД РФ
© Фото : МВД РФДети, получившие ведомственные награды МВД России
5 из 6
Дети, получившие ведомственные награды МВД России
© Фото : МВД РФ
© Фото : МВД РФДети, получившие ведомственные награды МВД России
6 из 6
Дети, получившие ведомственные награды МВД России
© Фото : МВД РФ
1 из 6
Дети, получившие ведомственные награды МВД России
© Фото : МВД РФ
2 из 6
Дети, получившие ведомственные награды МВД России
© Фото : МВД РФ
3 из 6
Дети, получившие ведомственные награды МВД России
© Фото : МВД РФ
4 из 6
Дети, получившие ведомственные награды МВД России
© Фото : МВД РФ
5 из 6
Дети, получившие ведомственные награды МВД России
© Фото : МВД РФ
6 из 6
Дети, получившие ведомственные награды МВД России
© Фото : МВД РФ
В Ярославле 17-летний Алексей Дроздов, гуляя с собакой возле дома, увидел, что мужчина стукнул женщину бутылкой по голове и вырвал у нее сумку. Алексей сразу же бросился на помощь: подбежал к преступнику и оттолкнул его от женщины. Злоумышленник, видя, что ему дали отпор, принялся убегать. Юноша догнал его и удерживал до прибытия дежурного наряда полиции. За мужество и смелость УМВД России по Ярославской области представило Алексея к награде — нагрудному знаку "Горячее сердце".
Десятилетняя Алина Чигарева из Костромы, не раздумывая, бросилась на помощь, когда услышала крики, которые раздавались в окнах квартиры на первом этаже. Девочка позвонила в полицию, а потом позвала на помощь старшего брата — 14-летнего Данилу Бузаева. Через окно они забрались в квартиру и увидели, как мужчина кричит и избивает девочку-подростка. Как потом выяснилось, это был ее отчим. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". За мужество и смелость Алину и Данилу наградили подарками и благодарственными письмами от УМВД по Костроме.
31 декабря 2019, 15:20Омского подростка посмертно наградили медалью "За спасение погибавших"