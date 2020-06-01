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2020-06-01T12:57
https://ria.ru/20200601/1572286507.html
Обвинение Шамсутдинову дополнят статьей о покушении на убийство
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РИА Новости

Обвинение Шамсутдинову дополнят статьей о покушении на убийство

12:57 01.06.2020
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© AP Photo / Project BazaРамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов
© AP Photo / Project Baza
Рамиль Шамсутдинов. Архивное фото
САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Обвинение расстрелявшему сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову будет дополнено статьей о покушении на убийство двух человек, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Равиль Тугушев.
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ранее ему предъявили обвинение по статье "Убийство двух и более лиц", Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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"В той трагедии два человека остались живы, и обычная практика, если преступление в отношении кого-то не доведено до конца, то оно квалифицируется как покушение на преступление. Соответственно, это не отменяет того обвинения, которое было предъявлено ранее в убийстве восьми человек. Вместе с тем дополнительно предъявляется и в отношении двух лиц покушение на убийство... То, что произошло, это, по сути, уточнение ранее предъявленного обвинения", - сказал Тугушев.
По его словам, ни он, ни второй адвокат Руслан Нагиев не могут выехать сейчас в Читу из-за введенных в Забайкальском крае ограничений, связанных с обязательным 14-дневным карантином из-за коронавируса по прибытии. Он пояснил, что для перепредъявления обвинения следствие могло привлечь дежурного адвоката.
"Хотя мы ходатайствовали - и я писал о том, чтобы приостановить расследование до снятия ограничений, связанных с пандемией, чтобы никак права Шамсутдинова не нарушались. В настоящий момент мною жалоба отправлена в военную прокуратуру по данному факту - то, что не приостановлено (следствие - ред.)", - добавил он, уточнив, что рассчитывает в середине июня вылететь в Читу, если там не будут продлены ограничительные меры.
Ранее правительство Забайкальского края сообщило, что режим ограничений в регионе продлен до 8 июня.
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Рамиль ШамсутдиновЗабайкальский крайПроисшествия
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