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2020-06-01T13:17
https://ria.ru/20200601/1572286313.html
В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Иордании в Россию
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РИА Новости

В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Иордании в Россию

12:56 01.06.2020 (обновлено: 13:17 01.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россияне, желающие вернуться на родину из Иордании, смогут воспользоваться планируемым 4 июня рейсом израильской авиакомпании из Тель-Авива в Москву, говорится в сообщении посольства РФ.
"Вниманию желающих выехать из Иордании на родину! Сообщаем вам, что 4.06.2020 планируется рейс израильской авиакомпании из Тель-Авива в Москву. Стоимость билетов - около 400 долларов (цена может измениться). Приобрести билеты можно в аэропорту Тель-Авива", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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