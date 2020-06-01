В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Иордании в Россию

"Вниманию желающих выехать из Иордании на родину! Сообщаем вам, что 4.06.2020 планируется рейс израильской авиакомпании из Тель-Авива в Москву. Стоимость билетов - около 400 долларов (цена может измениться). Приобрести билеты можно в аэропорту Тель-Авива", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.