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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T12:53
https://ria.ru/20200601/1572286118.html
В Подмосковье число излечившихся от коронавируса достигло 8485
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

В Подмосковье число излечившихся от коронавируса достигло 8485

12:54 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Почти 8,5 тысяч пациентов вылечили от коронавируса в Подмосковье за время пандемии, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
"Всего в Московской области зафиксировано 39 723 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались 8485 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе выявили 727 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число скончавшихся – 473.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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