В Подмосковье число излечившихся от коронавируса достигло 8485

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Почти 8,5 тысяч пациентов вылечили от коронавируса в Подмосковье за время пандемии, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
"Всего в Московской области зафиксировано 39 723 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались 8485 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе выявили 727 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число скончавшихся – 473.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.