Премьер Грузии призвал граждан носить медицинские маски

ТБИЛИСИ, 1 июн - РИА Новости. Премьер Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что, несмотря на снятие ограничений по коронавирусу , болезнь не исчезла, и призвал население всегда носить медицинские маски с целью предотвращения распространения COVID-19.

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на 11 и достигло 794 человек, из них выздоровели 605 человек.

"Сегодня у нас 11 новых случаев инфицирования, вчера было 26, а позавчера девять - и это было ожидаемо. Мы все должны понимать, что пока не побеждали вирус, так как невозможно победить вирус в отдельно взятых странах, это глобальная пандемия, и победу над ней должен праздновать весь мир вместе. Наша задача - это эффективный контроль распространения вируса", - заявил премьер на брифинге.

По словам главы правительства, каждый гражданин ответственен перед соблюдением всех установленных правил.

"Хочу призвать каждого гражданина, всегда носите маски, особенно тогда, когда находитесь в общественном транспорте и в местах скопления народа. Это гражданская ответственность. Мы вынуждены постепенно возобновить экономику, у нас нет желания возвращаться назад", - добавил премьер.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.