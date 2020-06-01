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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T12:53
https://ria.ru/20200601/1572286056.html
Премьер Грузии призвал граждан носить медицинские маски
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342062_0:210:2973:1882_1036x0_80_0_0_ccb07f2652453e299d56eacd5cdbb159.jpg
РИА Новости

Премьер Грузии призвал граждан носить медицинские маски

12:53 01.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Георгий Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 1 июн - РИА Новости. Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что, несмотря на снятие ограничений по коронавирусу, болезнь не исчезла, и призвал население всегда носить медицинские маски с целью предотвращения распространения COVID-19.
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на 11 и достигло 794 человек, из них выздоровели 605 человек.
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"Сегодня у нас 11 новых случаев инфицирования, вчера было 26, а позавчера девять - и это было ожидаемо. Мы все должны понимать, что пока не побеждали вирус, так как невозможно победить вирус в отдельно взятых странах, это глобальная пандемия, и победу над ней должен праздновать весь мир вместе. Наша задача - это эффективный контроль распространения вируса", - заявил премьер на брифинге.
По словам главы правительства, каждый гражданин ответственен перед соблюдением всех установленных правил.
"Хочу призвать каждого гражданина, всегда носите маски, особенно тогда, когда находитесь в общественном транспорте и в местах скопления народа. Это гражданская ответственность. Мы вынуждены постепенно возобновить экономику, у нас нет желания возвращаться назад", - добавил премьер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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