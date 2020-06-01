Число заболевших COVID-19 в волгоградском интернате выросло до 187

ВОЛГОГРАД, 1 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Урюпинском психоневрологическом интернате Волгоградской области выросло до 187, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса произошла в Урюпинском психоневрологическом интернате, диагноз был подтвержден у 165 человек, в том числе у сотрудников. По данным облздрава, всего в интернате 350 постояльцев и 60 сотрудников, у всех взяты анализы на инфекцию. Это второй интернат с очагом COVID-19 в регионе - о вспышке коронавируса в Жирновском психоневрологическом интернате облздрав сообщал 22 мая.
"В Урюпинске в интернате прибавилось положительных анализов - 187 человек на сегодня. У нас 63 получателя услуг (клиенты интерната – ред.) уже вывезены в инфекционные стационары Волгограда", - сообщил Алимов. По его словам, среди заболевших – 34 сотрудника учреждения, на карантине в интернате находятся 283 человека.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, по факту заражения коронавирусом пациентов проводится проверка.
По информации оперштаба, на 1 июня в Волгоградской области зарегистрированы 3215 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 189 за последние сутки. Выписан 1031 человек, 20 скончались.
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