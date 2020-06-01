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2020-06-01T12:49
https://ria.ru/20200601/1572285744.html
В Норильске дизельное топливо утекло в реки после разлива на ТЭЦ
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РИА Новости

В Норильске дизельное топливо утекло в реки после разлива на ТЭЦ

12:49 01.06.2020
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Норильске
Пожар в Норильске
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Часть дизельного топлива после разлива более 20 тысяч тонн нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске утекла в две местные реки, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.
По его словам, установлены боновые заграждения общей длиной около километра, взяты пробы воды, загрязненный грунт отправили в лабораторию.
"В результате аварии произошел разлив более 20 тысяч тонн топлива с последующим попаданием в акватории рек Далдыкан и Амбарная", - сказал собеседник агентства.
По его словам, водозаборов ниже по течению рек нет, установлены боновые заграждения протяженностью 950 метров. За сутки вывезено 650 кубометров загрязненного грунта, взяты пробы воды в трех контрольных точках. Результаты проб будут готовы в понедельник.
В ближайшее время планируется установить дополнительные боновые заграждения. Всего к ликвидации последствий ЧП привлечены более 120 человек и 40 единиц техники.
В минувшую пятницу на территории ТЭЦ-3 в Норильске в цистерну с дизельным топливом на 30 тысяч кубических метров врезался автомобиль, резервуар начал протекать, начался пожар. На работу ТЭЦ-3 ЧП не повлияло, огонь потушили без пострадавших.
В результате случившегося разлилось более 20 тысяч тонн топлива, из них, по данным "Норильско-Таймырской энергетической компании" (собственник станции), собрано лишь около 100 тонн, заявили РИА Новости в экстренных службах. Возбуждено уголовное дело по статье "Загрязнение земли опасными химическими веществами".
Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ч.
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