Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило 18,5 тысячи

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 18,5 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения.
За последние сутки были зафиксированы 552 новых случая инфицирования.
"По состоянию на 16.00 1 июня (9.00 мск) министерство здравоохранения выявило в общей сложности 18 638 случаев COVID-19", - говорится в заявлении минздрава.
Число летальных исходов увеличилось на три и достигло 960. Выздоровели 3 979 человек.
На прошлой неделе президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 июня. Согласно новому плану, строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. Кроме того, речь идет о возобновлении работы общественного транспорта. Жители региона, за исключением тех, кто младше 21 и старше 60, смогут свободно покидать жилые помещения. Тем не менее, массовые собрания по-прежнему запрещены.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
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