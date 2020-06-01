Всех въезжающих в Севастополь из-за пределов Крыма тестируют на COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Круглосуточное и бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус организовано на трех блокпостах при въезде в Севастополь, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Тестирование проводится на трех блокпостах: в Угловом, на мысе Сарыч и в Верхнесадовом", - говорится в сообщении.
При этом приезжающим в Севастополь жителям Крыма тест на коронавирус проводить не будут.
В правительстве отметили, что все приезжающие в регион должны иметь необходимые для этого основания и получить QR-код, который можно оформить на сайте правительства региона. Основанием для его получения является справка максимум пятидневной давности с отрицательным результатом теста на COVID-19, заявили в пресс-службе.
На постах дежурят медицинские работники – по два человека на каждом, всего к тестированию привлечены 30 медицинских работников, работа будет вестись круглосуточно. Отобранный биоматериал будет исследовать ПЦР-лаборатория кожно-венерологического диспансера, сообщил глава департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.
При въезде в город кроме сдачи анализов люди заполняют анкеты, указывая место пребывания. Там им предписано находиться до получения результата. Если тест окажется отрицательным, приехавшим в Севастополь будет разрешено свободно перемещаться по городу, соблюдая социальную дистанцию. При положительном результате человека направят в городскую инфекционную больницу. Пункты сбора анализов укомплектованы холодильниками, дезарами, кондиционерами, баками для отходов, столами, стульями, кушетками, биотуалетами, умывальниками, подключен интернет. Есть средства индивидуальной защиты и дезинфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.