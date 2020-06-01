Всех въезжающих в Севастополь из-за пределов Крыма тестируют на COVID-19

Проверка автомобилей на одном из развернутых при въезде в город Севастополь блокпостов

Проверка автомобилей на одном из развернутых при въезде в город Севастополь блокпостов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Круглосуточное и бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус организовано на трех блокпостах при въезде в Круглосуточное и бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус организовано на трех блокпостах при въезде в Севастополь , сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Тестирование проводится на трех блокпостах: в Угловом, на мысе Сарыч и в Верхнесадовом", - говорится в сообщении.

При этом приезжающим в Севастополь жителям Крыма тест на коронавирус проводить не будут.

В правительстве отметили, что все приезжающие в регион должны иметь необходимые для этого основания и получить QR-код, который можно оформить на сайте правительства региона. Основанием для его получения является справка максимум пятидневной давности с отрицательным результатом теста на COVID-19, заявили в пресс-службе.

На постах дежурят медицинские работники – по два человека на каждом, всего к тестированию привлечены 30 медицинских работников, работа будет вестись круглосуточно. Отобранный биоматериал будет исследовать ПЦР-лаборатория кожно-венерологического диспансера, сообщил глава департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

При въезде в город кроме сдачи анализов люди заполняют анкеты, указывая место пребывания. Там им предписано находиться до получения результата. Если тест окажется отрицательным, приехавшим в Севастополь будет разрешено свободно перемещаться по городу, соблюдая социальную дистанцию. При положительном результате человека направят в городскую инфекционную больницу. Пункты сбора анализов укомплектованы холодильниками, дезарами, кондиционерами, баками для отходов, столами, стульями, кушетками, биотуалетами, умывальниками, подключен интернет. Есть средства индивидуальной защиты и дезинфекции.