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2020-06-01T12:43
https://ria.ru/20200601/1572285416.html
Почти 700 россиян вывезли из Вьетнама за апрель и май
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РИА Новости

Почти 700 россиян вывезли из Вьетнама за апрель и май

12:43 01.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За апрель и май рейсами из Вьетнама были вывезены 668 россиян, сообщил представитель генконсульства России в Хошимине (Вьетнам).
"Вылетело 668 человек на четырех вывозных рейсах и одном рейсе Vietnam Airlines", - сообщил представитель генконсульства в чате "В Москву и МО из Вьетнама" в Telegram.
Он сообщил также, что на сегодня в генконсульстве в Хошимине есть 320 заявок от россиян на вывоз с юга Вьетнама, где находится основное количество российских туристов.
"В южном консульском округе Вьетнама (то есть от острова Фукуок до города Нячанга включительно) подтвердили намерение вылететь в Россию вывозными рейсами 320 человек", - сообщил представитель генконсульства РИА Новости. При этом он отметил, что новых вывозных рейсов из Вьетнама оперативный штаб пока не утвердил.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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