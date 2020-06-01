Депутат предложила обнулить для турбизнеса плату за аренду пляжей

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко ("Единая Россия") направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести нулевую ставку оплаты по договорам водопользования для поддержки предприятий, организовывающих работу пляжей.
Как заявила Костенко РИА Новости, из-за ограничений на фоне коронавируса возможность возобновления работы предприятий, осуществляющих услуги по организации пляжного отдыха, в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 достаточно низкая.
"Для организации пляжного отдыха необходимо заключение договора на пользование акваторией водного объекта. При этом данный договор является возмездным. В соответствии со статьей 20 Водного кодекса РФ, ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, порядок расчета и взимания такой платы устанавливаются соответственно правительством РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления", - сказала депутат.
В то же время, по словам Костенко, законодательство не предусматривает оснований для отсрочки или освобождения субъектов экономической деятельности от внесения платы, установленной разрешительными документами. Депутат отметила, что пользователи платят за простой своего бизнеса, не получая никаких льгот. Такая проблема остро стоит в Краснодарском и Приморском краях, Республике Крым и Севастополе, Калининградской области, заявила Костенко.
"Предоставление отсрочки или применение нулевой ставки оплаты по договорам водопользования способствовало бы развитию внутреннего туризма в будущем и предотвратило бы закрытие предприятий, организовывающих функционирование пляжных территорий. Также мы попросили премьер-министра проработать этот вопрос в плотной взаимосвязи с регионами и муниципалитетами, так как в ряде случаев пляжи находятся у них в собственности", - сказала Костенко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.