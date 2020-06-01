Депутат предложила обнулить для турбизнеса плату за аренду пляжей

"Для организации пляжного отдыха необходимо заключение договора на пользование акваторией водного объекта. При этом данный договор является возмездным. В соответствии со статьей 20 Водного кодекса РФ, ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, порядок расчета и взимания такой платы устанавливаются соответственно правительством РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления", - сказала депутат.

"Предоставление отсрочки или применение нулевой ставки оплаты по договорам водопользования способствовало бы развитию внутреннего туризма в будущем и предотвратило бы закрытие предприятий, организовывающих функционирование пляжных территорий. Также мы попросили премьер-министра проработать этот вопрос в плотной взаимосвязи с регионами и муниципалитетами, так как в ряде случаев пляжи находятся у них в собственности", - сказала Костенко.