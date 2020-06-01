В Российском зерновом союзе допустили снижение цен на гречку

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Высокие запасы гречихи и поступление нового урожая этой культуры в 2020 году могут привести к снижению цен на гречку в России, сообщил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
"Волна ажиотажного спроса уже сошла на нет, кроме того, мы ожидаем достаточно серьезного падения спроса на крупяные изделия. В первую очередь это связано с тем, что запасы сформированы, и пока люди их не съедят, больше их покупать не будут. В результате мы получим большое давление запасов и нового урожая, который начнет поступать, когда мы начнем уборку", - сказал Злочевский на пресс-конференции.
Он указал, что запасы гречихи в РФ сейчас высокие - они превышают 200 тысяч тонн, при том, что объем ее потребления составляет примерно 500 тысяч тонн в год. Кроме того, продолжил глава союза, в текущем году площади посевов под гречиху выше, чем в прошлом году, что приведет к более высокому урожаю в текущем году.
"В общем, это давление запасов и потребления приведет к снижению цен, так что на эту тему можно не волноваться. По хлебу и хлебобулочным изделиям - примерно такая же картина, только мы не видели еще в историческом разрезе, чтобы хлеб когда-нибудь падал в цене", - добавил президент РЗС.