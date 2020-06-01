В Российском зерновом союзе допустили снижение цен на гречку

"Волна ажиотажного спроса уже сошла на нет, кроме того, мы ожидаем достаточно серьезного падения спроса на крупяные изделия. В первую очередь это связано с тем, что запасы сформированы, и пока люди их не съедят, больше их покупать не будут. В результате мы получим большое давление запасов и нового урожая, который начнет поступать, когда мы начнем уборку", - сказал Злочевский на пресс-конференции.