Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T13:13
https://ria.ru/20200601/1572285199.html
В Российском зерновом союзе допустили снижение цен на гречку
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568879594_0:99:3076:1830_1036x0_80_0_0_9e3f87e892ffa32f2986c3138df118b3.jpg
РИА Новости

В Российском зерновом союзе допустили снижение цен на гречку

13:13 01.06.2020
208
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупка гречневой крупы
Покупка гречневой крупы
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Покупка гречневой крупы. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Высокие запасы гречихи и поступление нового урожая этой культуры в 2020 году могут привести к снижению цен на гречку в России, сообщил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
"Волна ажиотажного спроса уже сошла на нет, кроме того, мы ожидаем достаточно серьезного падения спроса на крупяные изделия. В первую очередь это связано с тем, что запасы сформированы, и пока люди их не съедят, больше их покупать не будут. В результате мы получим большое давление запасов и нового урожая, который начнет поступать, когда мы начнем уборку", - сказал Злочевский на пресс-конференции.
Он указал, что запасы гречихи в РФ сейчас высокие - они превышают 200 тысяч тонн, при том, что объем ее потребления составляет примерно 500 тысяч тонн в год. Кроме того, продолжил глава союза, в текущем году площади посевов под гречиху выше, чем в прошлом году, что приведет к более высокому урожаю в текущем году.
"В общем, это давление запасов и потребления приведет к снижению цен, так что на эту тему можно не волноваться. По хлебу и хлебобулочным изделиям - примерно такая же картина, только мы не видели еще в историческом разрезе, чтобы хлеб когда-нибудь падал в цене", - добавил президент РЗС.
Пломбир с добавлением гречнего продела
29 мая, 15:36Распространение нового коронавируса
В Новосибирске начали производить мороженое со вкусом гречки
341010
Обсудить 2
Цены на нефтьАркадий ЗлочевскийЭкономика
Рекомендуем
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Путин и Трамп обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Иран готов к дополнительным поставкам сырья в Венесуэлу
Нефтяная качалка
Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
Цены на нефть упали в ожидании встречи ОПЕК+
Нефтяной станок-качалка компании Татнефть
Цена нефти Urals в мае выросла на 70%
Денежные купюры США
Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с 6 марта
Нефтяной станок-качалка компании Татнефть
ОПЕК+ рассмотрит продление нынешних сокращений добычи, сообщили СМИ
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Комитет Совфеда поддержал закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Американские флаги в Вашингтоне
Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В России за сутки выпускают девять миллионов защитных масок
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
СМИ: способное достроить "Северный поток —2" судно сменило владельца
Банкоматы
Сбербанк восстановил работу мобильного приложения после сбоя
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане медведица растерзала россиянина
Покупательница несет пакет с гречневой крупой
На Урале "Магнит" после претензий ФАС объявил о скидках на гречку
Медицинские маски
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
02:16В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом
02:10СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия
Лента новостейМолния