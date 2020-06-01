В Кремле прокомментировали идею Трампа о приглашении России на саммит G7

"Мы пока не знаем деталей этого предложения, мы не знаем, является ли это официальной инициативой. Речь шла о приглашении России и ряда других стран на "семерку", здесь больше вопросов, в каком качестве, с какой повесткой дня, какой все-таки состав участников и так далее", - сказал Песков журналистам.