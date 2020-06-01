В Кремле прокомментировали идею Трампа о приглашении России на саммит G7

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Кремле пока не знают деталей идеи президента США Дональда Трампа о приглашении РФ на саммит G7, непонятно, является ли это официальной инициативой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы пока не знаем деталей этого предложения, мы не знаем, является ли это официальной инициативой. Речь шла о приглашении России и ряда других стран на "семерку", здесь больше вопросов, в каком качестве, с какой повесткой дня, какой все-таки состав участников и так далее", - сказал Песков журналистам.
"Вы знаете, что президент Путин является сторонником диалога во всех направлениях. Но в данном случае, чтобы реагировать на такие инициативы, нужно чуть больше информации, которой мы, к сожалению, пока не располагаем", - уточнил он.
Песков добавил, что есть и другие действенные и эффективные механизмы для диалога, такие как G20, которые позволяют лидирующим экономикам мира обсуждать наиболее актуальные вопросы.
Ранее Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, включая РФ (Россию, Индию, Южную Корею и Австралию). Позднее директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить "будущее Китая".