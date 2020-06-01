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2020-06-01T12:37
https://ria.ru/20200601/1572284987.html
Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в период выборов президента
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РИА Новости

Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в период выборов президента

12:37 01.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не допустит организации "майданов" в стране в преддверии и в день проведения президентских выборов.
Как сообщает пресс-служба президента, такое заявление прозвучало в понедельник на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерием Вакульчиком.
"Государственная безопасность - основа основ. И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства. Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - сказал глава государства.
В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента, выборы назначены на 9 августа. Накануне первый замглавы МВД республики Геннадий Казакевич заявил, что ситуация в Белоруссии в период политической кампании серьезно накаляется, однако ведомство располагает необходимым арсеналом сил и средств для обеспечения безопасности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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В пятницу в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской – супруги белорусского видеоблогера Сергея Тихановского, в ходе которого был задержан он сам и более десяти его сторонников. В МВД республики тогда сообщили, что участники пикета были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции, возбуждено уголовное дело. Правозащитники заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.
В воскресенье в ряде городов Белоруссии, в том числе в Минске, прошли массовые пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения претендентов в президенты, альтернативных Лукашенко. Как сообщал не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна", в течение дня были задержаны не менее 30 активистов, в том числе – сборщики подписей в поддержку Тихановской и оппозиционный политик Николай Статкевич. Позже центр сообщил, что ряд активистов были отпущены правохранителями.
Участники пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
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Обсудить 16
Николай СтаткевичВеснаВалерий ВакульчикАлександр ЛукашенкоГродноМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
При всей экстравагантности батьки, здесь он, по-моему, прав. Штаты и другие "демократии", так они вообще ничего не заявляют, они просто пресекают. И России пора. Для начала хотя бы с тем же "Мемориалом" - откровенной 5-ой колонной в действии - разобраться. А то ведь дождёмся...
1 июня, 13:04
АБАлександр Белый
800003
Он Леня Голубков, из рекламы МММ, а не батька. Получал деньги от старшего брата(РФ), а себя назвал "великим батькой". Вот и вся его история.
1 июня, 13:26
ГГригорий
401006
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