Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в период выборов президента

МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не допустит организации "майданов" в стране в преддверии и в день проведения президентских выборов.
Как сообщает пресс-служба президента, такое заявление прозвучало в понедельник на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерием Вакульчиком.
"Государственная безопасность - основа основ. И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства. Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - сказал глава государства.
В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента, выборы назначены на 9 августа. Накануне первый замглавы МВД республики Геннадий Казакевич заявил, что ситуация в Белоруссии в период политической кампании серьезно накаляется, однако ведомство располагает необходимым арсеналом сил и средств для обеспечения безопасности.
В пятницу в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской – супруги белорусского видеоблогера Сергея Тихановского, в ходе которого был задержан он сам и более десяти его сторонников. В МВД республики тогда сообщили, что участники пикета были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции, возбуждено уголовное дело. Правозащитники заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.
В воскресенье в ряде городов Белоруссии, в том числе в Минске, прошли массовые пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения претендентов в президенты, альтернативных Лукашенко. Как сообщал не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна", в течение дня были задержаны не менее 30 активистов, в том числе – сборщики подписей в поддержку Тихановской и оппозиционный политик Николай Статкевич. Позже центр сообщил, что ряд активистов были отпущены правохранителями.
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