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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-01T12:35
https://ria.ru/20200601/1572284870.html
Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570810044_490:0:2842:1323_1036x0_80_0_0_5a7c54a3fa1cb25af33e71c8ab6ad331.jpg
РИА Новости

Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков

12:35 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ежедневно находится в постоянном контакте с министром энергетики Александром Новаком по ситуации на энергорынке, но встречаться с нефтяниками пока не планирует, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент находится на постоянной связи с Новаком и другими ведомствами, которые имеют отношение к этой тематике. Что касается встреч с нефтяниками, в графике такой пока нет, - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли совещания до встречи ОПЕК+.
Президент РФ Владимир Путин
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьОПЕКАлександр НовакДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
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