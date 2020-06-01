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2020-06-01T15:39
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Россия непричастна к беспорядкам в США, заявили в Кремле
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РИА Новости

Россия непричастна к беспорядкам в США, заявили в Кремле

12:35 01.06.2020 (обновлено: 15:39 01.06.2020)
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© РИА Новости / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкПротестующие в Вашингтоне
Протестующие в Вашингтоне
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США и считают происходящее их внутренним делом, Москва никогда не вмешивалась в происходящее в Америке и не собирается вмешиваться сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила ранее, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов Райс при этом не привела.
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"Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США, но то, что там происходит, является внутренним делом этой страны, мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас", - сказал Песков.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе масштабные демонстрации продолжились в воскресенье. В Вашингтоне с 23.00 по местному времени (6.00 мск понедельника) был объявлен комендантский час.
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Экс-советник Обамы разглядела "русский след" в беспорядках в США
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Сьюзан РайсМоскваВашингтон (город)Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссияДмитрий ПесковСШАВ мире
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1 июня, 12:37
Сергей Петрович Фруцкий
11910537
А что еще Кремль должен быть заявить? А на самом деле все возможно.
1 июня, 13:29
ИИИван Иванов
15110016
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