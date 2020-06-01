Россия непричастна к беспорядкам в США, заявили в Кремле

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США и считают происходящее их внутренним делом, Москва никогда не вмешивалась в происходящее в Америке и не собирается вмешиваться сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила ранее, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов Райс при этом не привела.
"Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США, но то, что там происходит, является внутренним делом этой страны, мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас", - сказал Песков.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе масштабные демонстрации продолжились в воскресенье. В Вашингтоне с 23.00 по местному времени (6.00 мск понедельника) был объявлен комендантский час.