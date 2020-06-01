Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T12:34
https://ria.ru/20200601/1572284764.html
Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571680414_0:269:2900:1900_1036x0_80_0_0_cf6b0116cc6eb6e2201fb179221ffa74.jpg
РИА Новости

Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики

12:34 01.06.2020
258
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, на которой глава кабмина доложит об общенациональном плане восстановления экономики, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин поручил кабинету министров совместно с регионами и деловыми кругами начать работу над планом в конце апреля. Документ должен содержать мероприятия по нормализации деловой жизни и росту экономики, восстановлению занятости и доходов граждан. Президент отмечал, что ключевая задача плана не только стабилизация ситуации в экономике, а обеспечение долгосрочных, структурных изменений с учетом новой реальности.
Правительство должно представить Путину общенациональный план восстановления экономики в понедельник.
"Сегодня будет этот документ представлен в Кремль. На завтра запланирована встреча президента с премьером Мишустиным, на этой встрече именно Мишустин будет докладывать президенту об этом документе", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что встреча, "большая часть как минимум, будет открыта".
Международный деловой центр Москва-Сити
Вчера, 05:28Распространение нового коронавируса
Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
740003
Обсудить 1
РоссияМихаил МишустинДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет два международных телефонных разговора
Президент РФ Владимир Путин
Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
Флаги стран-участниц саммита G7
В Кремле прокомментировали идею Трампа о приглашении России на саммит G7
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
Протестующие в Вашингтоне
Россия непричастна к беспорядкам в США, заявили в Кремле
Российский пограничник
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин сообщил, что национальный план по экономике готов
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
Медик выходит из машины скорой помощи
Мишустин заявил о нехватке средств защиты для медиков в регионах
Сотрудники индонезийской полиции
В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
Машина скорой помощи
В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
Мантуров пообещал нарастить производство масок до 12 миллионов в сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
02:16В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом
02:10СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия
Лента новостейМолния