Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота

Что тебе снится? Пять малоизвестных фактов о крейсере "Аврора" "Аврору" спустили на воду 24 мая 1900 года под аплодисменты императорской семьи, а спустя 17 лет она стала символом Великой Октябрьской революции. В истории крейсера много героических страниц. Но помимо боевого прошлого, есть еще что вспомнить.