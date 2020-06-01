Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов утвердил акт приемки атомной стратегической подлодки "Князь Владимир", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Дата торжественной церемонии приема "Князя Владимира" в состав ВМФ станет известна в ближайшее время. По словам Евменова, подводный крейсер — лучший подарок для моряков в День Северного флота.
Ранее Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передала атомную подлодку "Князь Владимир" ВМФ. Это первый корабль, построенный по модернизированному проекту "Борей-А". До него флот получил три обычных "Борея".
На прошлой неделе "Князь Владимир" завершил контрольный выход в море и прибыл в Северодвинск, на завод "Севмаш". Лодка находилась в Белом море с 12 мая, контрольные испытания проводились сначала в надводном, а затем в подводном положении. Основную же часть испытаний, в том числе ракетные и подводные торпедные стрельбы, провели в конце прошлого года.
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