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Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
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РИА Новости

Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота

12:34 01.06.2020 (обновлено: 13:44 01.06.2020)
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© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
© РИА Новости / Олег Кулешов
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Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов утвердил акт приемки атомной стратегической подлодки "Князь Владимир", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Дата торжественной церемонии приема "Князя Владимира" в состав ВМФ станет известна в ближайшее время. По словам Евменова, подводный крейсер — лучший подарок для моряков в День Северного флота.
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На прошлой неделе "Князь Владимир" завершил контрольный выход в море и прибыл в Северодвинск, на завод "Севмаш". Лодка находилась в Белом море с 12 мая, контрольные испытания проводились сначала в надводном, а затем в подводном положении. Основную же часть испытаний, в том числе ракетные и подводные торпедные стрельбы, провели в конце прошлого года.
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167540012
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Николай ЕвменовКнязь ВладимирОбъединенная судостроительная корпорацияБезопасность
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